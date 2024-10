Der Bayerische Landtag kommt nach Erlangen

Nach dem große Erfolg in den letzten beiden Jahren geht der LandTruck, das innovative Projekt der Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Landtags, auch in der 19. Wahlperiode wieder auf bayernweite Tour. Die achte Station in diesem Jahr ist Erlangen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sowie die Abgeordneten Walter Nussel (CSU), Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER), Ferdinand Mang (AfD), Christian Zwanziger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Horst Arnold (SPD) kommen am Samstag, den 19. Oktober, in die Stadt und stehen den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort.

Anfang Juni startete die Auswärtstour des Bayerischen Landtags in Nördlingen in ihr drittes Jahr – nun kommt der Airstream-Trailer des Bayerischen Landtags nach Erlangen. Auf dem Besiktas-Platz in Erlangen wird der LandTruck Station machen. Neben Gewinnspielen und Informationsmaterial zur Demokratie sowie zum Bayerischen Landtag wird es moderierte Gesprächsrunden geben – und nicht zuletzt viel Zeit, um mit den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner: „Wir erleben derzeit eine aufgeheizte Stimmung – auch gegenüber den demokratischen Institutionen, gegenüber Abgeordneten – bis hin zu strafrechtlich relevanten Drohungen, üblen Beschimpfungen und körperlichen Attacken. Und wir stellen in den Kommentarleisten unserer Social-Media-Kanäle fest, dass es oft Erklärungsbedarf zur Arbeit der Abgeordneten und des Landtags gibt. Ich denke, wir müssen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Deshalb fahren wir raus in die verschiedenen Regionen unseres Freistaats: Wir informieren über die Arbeit des Parlaments und hören zugleich, welche Themen die Menschen bewegen. Dafür ist der Bayerische LandTruck ein Angebot!“

Der im Jahr 1972 in Kalifornien gebaute Airstream-Trailer wurde vom Bayerischen Landtag erworben und im Jahr 2022 zu einem Bühnenfahrzeug umgebaut. Mit seiner polierten Aluhülle und der auffallenden rundlichen Form ist der Anhänger ein Blickfang. Er soll für den Bayerischen Landtag Aufmerksamkeit erzeugen und zwar nicht in der Landeshauptstadt München, sondern in ganz Bayern. Begleitet wird die Tour mit einer Social-Media-Kampagne unter dem Hashtag #DemokratieaufAchse. In den letzten beiden Jahren machte der LandTruck an 23 Stationen quer durch den Freistaat Halt und begeisterte Tausende Bürgerinnen und Bürger.

Hier das detaillierte Programm für den Besuch in Erlangen:

(Standort: Besiktas-Platz, nähe Neuer Markt/Rathaus | Erlangen)

10.00 Beginn

13:00 Diskussionsrunde mit Abgeordneten aus der Region zu aktuellen und lokalen Themen:

Investitionen in ÖPNV

Hochschulpolitik

Lage mittelständischer Betriebe und des Handels

Migration/Integration

14:30 Moderierte Gesprächsrunde mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner mit anschließender Möglichkeit für Interviews, Bürgergespräche und Fotos

15:00 Ziehung Sach- und Hauptpreis Demokratiequiz

16:00 Ende