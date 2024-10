Bauleitplanung Industriegebiet Orionstraße in Bayreuth: Erneute öffentliche Auslegung

Im Rahmen der Bauleitplanung rund um das Industriegebiet Orionstraße in Aichig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die erneute öffentliche Auslegung beschlossen. Die Entwürfe der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 23 und des Bebauungsplans Nr. 2/16 „Industriegebiet Orionstraße“ liegen demnach vom 21. Oktober bis einschließlich 29. November beim Stadtplanungsamt Bayreuth im Neuen Rathaus, 9. Obergeschoss – Öffentliche Planauflage, während der allgemeinen Dienststunden (Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 18 und Freitag von 8 bis 12 Uhr) öffentlich zu jedermanns Einsicht aus. Die Auslegungsunterlagen werden zudem parallel auf der Internetseite https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php veröffentlicht.

Ein übergeordnetes städtebauliches Ziel der Stadt Bayreuth ist die Sicherung eines ausreichenden Angebotes an industriell und gewerblich nutzbaren Flächen im Stadtgebiet. Der seit Jahrzehnten bestehende Industrie- und Gewerbestandort im Ortsteil Aichig soll erhalten werden und dem ansässigen Betrieb die Möglichkeit einer Entwicklung in Form einer (flächenmäßig begrenzten) Betriebserweiterung unter Berücksichtigung lagespezifischer Besonderheiten insbesondere entsprechender Anforderungen an einen ausreichenden Immissionsschutz eingeräumt werden.

Während der oben genannten Frist besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung. Gerne können Fragen telefonisch oder per E-Mail gestellt werden. Wenn eine persönliche Einsichtnahme und Erörterung der Planung in der Öffentlichen Planauflage gewünscht wird, wird um eine telefonische Terminvereinbarung unter 0921 25-1660 gebeten.