Bamberger vhs-Vorträge und vhs-Veranstaltungen im November

Schockanrufe, Enkeltrick und andere Maschen

Die Volkshochschule Bamberg Stadt lädt gemeinsam mit der Kripo Beratungsstelle Bamberg zu einem Präventionsvortrag am Dienstag, 5. November, 18 Uhr, im Alten E-Werk, Tränkgasse 4, Bamberg ein. Trickbetrüger setzen auf perfide Methoden, um vor allem ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Besonders der sogenannte Enkeltrick und Schockanrufe haben für die Betroffenen oft existenzielle Folgen. Der Vortrag vermittelt praxisnahe Tipps, wie man sich am Telefon richtig verhält. Nach dem Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über individuelle Schutzmaßnahmen zu informieren.

Soziale Medien und gesellschaftliche Spaltung

Am Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, geht es bei der Volkshochschule Bamberg Stadt in der Online-Reihe „Demokratie im Gespräch“ um die Frage, ob und inwiefern soziale Medien zur gesellschaftlichen Spaltung beitragen. Im Fokus der Veranstaltung steht die Rolle von Algorithmen, die oft dazu führen, dass Nutzer in ihren eigenen Filterblasen verbleiben und nur selektive Informationen erhalten. Mehr Informationen mit Kursnummer 1322 auf www.vhs-bamberg.de oder unter Telefon 0951/87-1108.

Friedl Dicker – ein Schicksal zwischen Bauhaus und Theresienstadt

Die Volkshochschule Bamberg Stadt lädt am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, zu einem Vortrag über die Künstlerin Friedl Dicker ein. Friedl Dicker gehörte zu den Studentinnen, die 1919 an das neu gegründete Bauhaus nach Weimar zogen. Wegen ihres jüdischen Glaubens und ihrer politischen Position wurde sie 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, wo es ihr gelang, Malunterricht für Kinder zu organisieren. Dabei entstanden rund 4.000 Kinderzeichnungen. Der Vortrag im Großen Saal des Alten E-Werks wird musikalisch von Dieter Krefis auf der Oboe begleitet. Mehr Informationen mit Kursnummer 0503 auf www.vhs-bamberg.de oder unter Telefon 0951/87-1108.

Konzertabend mit Musik aus der Villa Concordia

Der Verein Neue Musik in Bamberg e.V. lädt in Kooperation mit dem Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia und der Volkshochschule Bamberg Stadt zu einem außergewöhnlichen Konzertabend am Samstag, 23. November, 20 Uhr, ins Alte E-Werk ein. Unter der Leitung des renommierten Dirigenten Armando Merino wird das Ensemble „der/gelbe/klang“ aus München Werke aktueller und ehemaliger Stipendiatinnen und Stipendiaten des Internationalen Künstlerhauses präsentieren. Zu hören sind unter anderem Stücke von Ann Cleare, Leopold Hurt, Iris ter Schiphorst und Francesca Verunelli. Die Veranstaltung wird vom Kulturamt der Stadt Bamberg gefördert und ist daher kostenfrei.

Parteien-Verbot

Die Volkshochschule Bamberg Stadt lädt am Donnerstag, 28. November, 17 Uhr, zu einem Vortrag mit Diskussion zum Thema „Parteien-Verbot“ ins Alte E-Werk ein. In der Veranstaltung wird die Rolle politischer Parteien in der Demokratie beleuchtet, ebenso wie die Bedingungen, unter denen ein Parteienverbot möglich ist. Auch historische Beispiele werden herangezogen, um zu zeigen, wie solche Verfahren ablaufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen mit Kursnummer 1302 auf www.vhs-bamberg.de oder unter Telefon 0951/87-1108.

Abenteuerreise Ostindonesien

Die Volkshochschule Bamberg Stadt lädt am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr, zu einem Lichtbild-Vortrag über Ostindonesien ein. Die Reise führt über die Inseln Lombok, Sumbawa, Komodo und Flores und bietet unvergessliche Einblicke in die traditionellen Kulturen der dort lebenden Menschen, in die Tierwelt und die beeindruckende Landschaft. Die kostenfreie Veranstaltung findet im Kunigundensaal in der Gartenstadt, Joseph, Otto-Kolb-Straße 1, Bamberg statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.