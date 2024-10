AWO-Bücherbasar in Forchheim zum Thema „Weihnachten kommt: Basteln und Backen“

Die Lebkuchen lagen schon im August in den Supermärkten aus. Aber jetzt naht die echte Zeit für Weihnachtsvorbereitungen. Der AWO-Bücherbasar in Forchheim in der Klosterstraße 19 kann helfen mit dem Angebot „Basteln und Backen für die Adventszeit“. Und zwar beim Samstag-Sonderverkauf am 9. November von 10 bis 13 Uhr. Weiterhin gibt es eine große Auswahl an DVD’s, insbesondere Hörbücher, Kinder und Jugend-Literatur.

Regelmäßig geöffnet ist der Bücherbasar jede Woche montags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr. Der Erlös kommt dem Familienfonds der Arbeiterwohlfahrt Forchheim zu Gute.