Achtung Bahnreisende! Vollsperrung zwischen Bamberg und Forchheim vom 25. Oktober bis 1. November 2024

Umfangreiche Bauarbeiten auf der VDE 8.1: Ersatzverkehr und Fahrplanänderung zwischen Bamberg und Forchheim

Kein Zugverkehr vom Abend des 25. Oktober bis 1. November • Fernverkehrszüge werden umgeleitet, Busse ersetzen Regional- und S-Bahn • Countdown beim Bauabschnitt Forchheim–Eggolsheim

Letzte Bauarbeiten auf der Zielgeraden

Nicole Kumpfmüller-Böhm, Gesamtprojektleiterin für den Bahnausbau Nürnberg–Bamberg: „Zwischen Forchheim und Eggolsheim ist der Ausbau auf der Zielgeraden, wir sind voll im Zeitplan.“ Auf dem Abschnitt finden letzte Bauarbeiten statt: Leit- und Sicherungstechnik wird installiert, Oberleitungen werden angebracht und noch fehlende Segmente der Lärmschutzwände aufgestellt. Im Abschnitt Altendorf––Strullendorf verlegt das Bauteam 1,5 Kilometer Gleise, errichtet Behelfsbahnsteige an den Haltepunkten Buttenheim und Hirschaid, schafft Barrierefreiheit an der Station Altendorf und arbeitet an den Brückenbauwerken. Ziel ist jetzt, die östlichen Gleise fertig zu stellen. Im kommenden Jahr werden die westlichen Gleise ausgebaut.

Umfangreicher Ersatzverkehr für Fahrgäste

Für Fahrgäste im Nahverkehr stellt die DB während der Vollsperrung umfangreichen Ersatzverkehr zur Verfügung. Regionalverkehrszüge und S-Bahnen werden durch Busse ersetzt. Zwischen Nürnberg und Bamberg fahren Express- und Schnellbuslinien. Im Fernverkehr verkehren die ICE-Züge zwischen München/Nürnberg und Berlin ungefähr stündlich und werden großräumig über Würzburg umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um rund 100 Minuten. Alle ICE-Halte in Coburg, Bamberg und Erlangen entfallen wegen der Umleitung. Die IC-Verbindungen von Karlsruhe nach Leipzig entfallen zwischen Nürnberg und Leipzig.

Informationen zum Ersatzverkehr und geänderten Fahrplänen erhalten Sie über unsere Auskunftmedien und unter bahn.de/bauarbeiten.

Aktuelles zum Bahnausbau finden Sie hier: www.bahnausbau-nuernberg-bamberg.de