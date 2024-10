TSV Tröster Breitengüßbach mit erster Saisonniederlage in Veitshöchheim

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach mussten am dritten Spieltag beim Spitzenspiel in Veitshöchheim eine 71:63-Niederlage einstecken, bleiben aber weiterhin Tabellenzweiter.

Headcoach Mark Völkl musste am vergangenen Samstag kurzfristig auf den erkrankten Center Henning Nieslon verzichten. Für Breitengüßbach starteten Trummeter, Dippold, Lorber, Jebens und Klaus in die Partie. Den besseren Start erwischten die Hausherren, die nach fünf Zählern ihrer Routiniers Hoffmann und Eisenberger in Führung lagen. Die Tröster-Truppe konterte aber schnell nach schönem Teamplay mit einem 6:0-Run und ging selbst erstmals in Führung. Zwei Dreier von Hoffmann und ein Korbleger von Buschbeck bescherten den Gastgebern die höchste Führung im ersten Viertel, 13:8. Die Gelbschwarzen ließen sich aber nicht abschütteln, fanden durch Extrapässe häufig den freien Mann und waren am Ende oftmals nur mit Fouls zu stoppen. Die fälligen Freiwürfe verwandelten Lorber, Trummeter und Wagner sicher. Jebens und Klaus erspielten den Gästen gar eine knappe Führung, die von Heckel zum Ende der ersten zehn Spielminuten zum 19:19 ausgeglichen wurde.

Im zweiten Spielabschnitt schaltete Veitshöchheim an beiden Enden des Feldes einen Gang höher. Während bei den Oberfranken offensiv wenig ging und in der ersten Halbzeit kein einziger Distanzwurf den Weg in den Korb fand, erspielte sich die TG häufig freie Würfe, die sie durch Heckel, Hoffmann und Lauts eiskalt verwandelten. Dadurch gingen die Hausherren erst mit 26:21 und im weiteren Verlauf mit 33:26 in Führung. Den Run versuchte Coach Völkl mit zwei Auszeiten zu unterbrechen. Doch dies half nur bedingt und Breitengüßbach erzielte schlussendlich im zweiten Viertel nur acht Zähler. Heckel, Lauts und Hoffmann erhöhten den Veitshöchheimer Vorsprung zur Halbzeit auf 40:27.

Im dritten Viertel traf Dippold gleich den ersten TSV-Dreier des Tages und Jebens einen Korbleger, sodass Heimtrainer Ebert nach nicht einmal einer Minute eine Auszeit nahm. Anschließend stand die Abwehr seiner Mannschaft wieder besser und in der Offensive traf man von der Freiwurflinie, am Brett und aus der Distanz. Die Güßbacher kamen in den nächsten fünf Spielminuten nur zu zwei Punkten, weswegen die Führung der Sprintis auf 50:34 anwuchs (24.). Zwei Dreier von Noah Stephan und Jebens brachten etwas Entlastung, änderten aber nichts an der Höhe des Rückstandes. Bis zum Viertelende lag Breitengüßbach immer noch deutlich zurück, 61:45.

Im Schlussabschnitt erspielte sich Veitshöchheim durch Hoffmann die höchste Führung des Abends, 64:45. Anschließend ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft von Headcoach Mark Völkl. Klaus, Trummeter, Lorber und Rümer verkürzten mit einem 9:0-Run auf 64:54 (35.). Wenige Augenblicke später stand es sogar nur noch 66:59 und plötzlich war alles wieder drin. Die Gastgeber taten sich richtig schwer und kamen lediglich nur noch von der Freiwurflinie zu etwas Zählbarem. Leider vergaben auch die Oberfranken viele Würfe in der Schlussphase und verpassten es nochmals näher heranzukommen. Deswegen unterlag man am Ende verdient mit 71:63 und musste die erste Niederlage der Saison einstecken. Mit zwei Siegen und einer Niederlage belegt man weiterhin den zweiten Tabellenplatz. Kommende Woche steht dann das Derby beim TTL Bamberg an, die mit der gleichen Punkteausbeute auf Rang drei liegen.

Breitengüßbach: Trummeter (15), Jebens (14/1 Dreier), Klaus (12), Lorber (10/1), Dippold (4/1), Rümer (3), N. Stephan (3/1), Wagner (2), C. Stephan