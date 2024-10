Tagesordnungen, Kurzberichte und Co. der Stadt Bayreuth ab sofort online einsehbar

Mit dem Bürgerinfoportal haben Bürgerinnen und Bürger ab sofort die Möglichkeit, einen weitreichenden Einblick in die Arbeit des Bayreuther Stadtrates zu bekommen. Denn auf diesem Online-Portal, das auf Antrag der Fraktion FDP/DU/FL eingeführt wurde und über die städtische Internetseite www.bayreuth.de aufrufbar ist, finden Interessierte nicht nur die Sitzungstermine und Tagesordnungen der einzelnen Ausschüsse, sondern auch die jeweiligen Kurzberichte inklusive dazugehöriger Beschlussvorschläge und sämtliche Anlagen – selbstverständlich nur für den öffentlichen Teil der Sitzungen.

„Das Bürgerinfoportal ist wieder ein gutes Beispiel, wie man mit konsequenter Digitalisierung einen Mehrwert für unsere Bürgerinnen und Bürger schaffen kann – denn künftig sind alle Informationen über die Ausschüsse und Sitzungen mit einem Klick zu finden“, so der für Digitalisierung zuständige Zweite Bürgermeister Dr. Andreas Zippel. „Damit können die Bürgerinnen und Bürger die Arbeit der Verwaltung und des Stadtrates leichter nachvollziehen.“ Und Oberbürgermeister Thomas Ebersberger ergänzt: „Damit werden wir dem Wunsch nach mehr Transparenz gerecht. Nicht jeder Bürger hat die Zeit, an den öffentlichen Stadtratssitzungen persönlich teilzunehmen. Mit dem neuen Online-Bürgerinfoportal bekommen die Bayreuther trotzdem einen Einblick in unsere Arbeit.“