„Tag der offenen Brennereien und Brauereien“ rund ums Walberla

Sonntag, 20. Oktober 2024 von 10 bis 17 Uhr

Seit über 20 Jahren laden heimische Erzeuger rund ums Walberla am dritten Sonntag im Oktober zum Tag der offenen Brennereien und Brauereien. Edle Destillate und süffige Biere stehen im Mittelpunkt, wenn Brenner und Brauer interessierte Besucher über ihr köstliches Handwerk informieren. Eine kulinarische Besonderheit gibt’s in diesem Jahr bei der Brennerei Geistreich im Kunreuther Ortsteil Weingarts: Peter Schmidt, der einzige Winzer Nürnbergs, kommt mit seinem Wein-Bike und lädt zur Verkostung feiner fränkischer Tropfen ein.

Ein Ausflug lohnt sich an diesem Sonntag besonders in foglende Orte: Dobenreuth (Brennerei Lang), Kirchehrenbach (Brennerei Sponsel), Leutenbach (Brauerei Drummer), Mittelehrenbach (Brennereien Willibald Schmidt, Singer und Rackelmann), Ortspitz (Brennerei Reichold), Pretzfeld (Brennerei Haas und Brauerei Nikl-Bräu), Schlaifhausen (Brennerei Kern), Thuisbrunn (Brennerei und Brauerei Elch-Bräu) und Weingarts (Brennereien Beutner und Geistreich). Am 20. Oktober sind diese Betriebe von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bieten ein abwechslungsreiches Programm.

Damit Besucher nach den zahlreichen Kostproben keine Schwierigkeiten im Verkehr bekommen, wurde ein Bus-Sonderverkehr eingerichtet. Die Fahrten beginnen am Bahnhof Forchheim um 9:55 Uhr und steuern die teilnehmenden Ortschaften im Stundentakt an; der Fahrplan ist auf die An- und Abfahrtszeiten von und nach Nürnberg und Bamberg abgestimmt.

So umfangreich wie am Tag der offenen Brennereien und Brauereien kann man sich sonst kaum einmal zu diesem Thema informieren. In den teilnehmenden Betrieben werden Führungen angeboten, die die Hintergründe zur Erzeugung von Spirituosen und Bieren erläutern. Besucher können die technischen Einrichtungen besichtigen, es gibt Infos über Streuobstwiesen und Obstsorten, Apfelsaft wird gepresst, Führungen durch die Obstanlagen runden das Angebot ab. Dazu bieten viele Betriebe feinste fränkische Spezialitäten an, die das Genießerherz höher schlagen lassen. Neu bei der Brennerei Geistreich ist in diesem Jahr: Der einzige Winzer Nürnbergs, Peter Schmidt, rollt mit dem „Wein-Bike“ an und stellt fränkische Weine vor und lädt zum Verkosten ein. Außerdem neuin Weingarts: Ab 13:30 Uhr gibt’s Musik von „Max“ Marcus Stadler: eine bunte Mischung aus Swingstücken, Evergreens, Tangos und echter Volksmusik auf dem Akkordeon.

Einen Flyer mit dem Shuttlefahrplan und Infos zu allen teilnehmenden Betrieben finden Sie hier: https://www.walberla.de/uploads/Tag-der-offenen-Brennereien_2024.pdf