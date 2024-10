Neue Regenten bei der Königsproklamation des Schützenvereins Eintracht Eggolsheim

Neue Regenten in Eggolsheim Königsproklamation des Schützenvereins Eintracht Eggolsheim. Am Samstag den 28.09.2024 hielt der Schützenverein Eintracht Eggolsheim seine traditionelle Königsproklamation mit Ehrung der neuen Vereinsmeister ab. In den zweivorherigen Wochen stand für alle Mitglieder einer der wichtigsten sportlichen Höhepunkte im Schützenkalender auf dem Programm. Jeweils am Trainingsmittwoch konnte der Königsschuss abgegeben werden und die Vereinsmeisterschaft (40 Schuss) geschossen werden. Das Schützenheim am Sportfeld, von Heimwärtin Marion Schwarzmann & Co. liebevollherbstlich dekoriert bot den perfekten Ort um die Veranstaltung abzuhalten.

Pünktlich um 18:30 Uhr begrüßte die 2. Vorständin Daniela Schwarzmann zusammen mit 2.Schützenmeister Florian Herbst die zahlreichen Ehrenmitglieder und Anwesenden. Das Moderatorenduo, welches in Abwesenheit des 1. Vorstandes durch die Veranstaltung führte, schritt sogleich zur Tat und begann mit der Ehrung von Jungschütze Bastian Trummer, welcher als Jugendkönig der Jahrgangsmeisterschaft 2024auf Gauebene ausgezeichnet wurde, da dieser aufgrund von terminlichen Überschneidungen nur kurz vor Ort weilte.

Bevor der offizielle Teil so richtig starten konnte, stärkten sich die Vereinsmitglieder mit einem leckeren Schnitzel oder einer vegetarischen Lasagne welche von Vereinsmitglied Markus Huberth zubereitet wurde. Nach dem Festmahl war es soweit und den erfolgreichen Mitgliedern der vergangenen Gau-und Bezirksmeisterschaften wurde die jeweiligen Urkunden und Anerkennungen überreicht(wir berichteten). Besonders hervorzuheben sind hier unsere Jungschützen, sowie unsere erfolgreichen Seniorenschützen.

Es folgten zwei besondere sportliche Ehrungen: Florian Herbst wurde als bester Bezirksligaschütze mit der Luftpistole in der Saison 2023/-24ausgezeichnet. Mit einem Rundenschnitt von 364,44 Ringen durfte er freudestrahlend eine Urkunde sowie Goldmedaille des Schützenbezirks Oberfranken entgegen nehmen. Thomas Kohlmann wurde als zweitbester Gauoberligaschütze mit dem Luftgewehr in der Saison 2023/-24 ausgezeichnet. Mit einem Rundenschnitt von 381,86 Ringen nahm auch er seine Urkunde des Schützengaus Oberfranken-West entgegen.

Als Verschnaufspause folgte nun die Entthronisierung der Könige des vergangenen Jahres. Ein letzter musikalisch inszenierter Einlauf von Schützenkönig Thomas Kohlmann, Schützenkönigin Bettina Stähr (vertreten durch Vizekönigin Ingrid Wagner), und Jugendkönigin Hanna Höfer endete mit der Abnahme der Königsutensilien. Der Verein bedankte sich nochmals für eine gelungene Königsfeier und für die rege Teilnahme anzahlreichen repräsentativen Terminen. Im weiteren Ablauf folgten die Ehrungen der neuen Vereinsmeister. Bei der Luftgewehr-Jugend hatte Hanna Höfer mit 332 Ringen die Nase vor Emilia Sommer mit 309 geschossenen Ringen.