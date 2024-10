Jahn Forchheim fährt zum Frühschoppen-Spiel nach Feucht

Am Sonntag, um 11.00h gastiert der Jahn beim SC Feucht

Der Jahn gewann am vergangenen Wochenende zu Hause gegen den SV Mitterteich mit 3:0. Gegen einen taktisch klug organisierten Gegner tat sich der Jahn Anfangs schwer in offensive Aktionen zu kommen. Im Laufe der Partie spielte der Jahn seine Überlegenheit aus und ging am Ende des Tages hochverdient als Sieger von Platz und holte sich den zweiten Heimsieg. Am Sonntag, zur eigentlichen Frühschoppen-Zeit, trifft man auf den SC Feucht. Der Bayernliga-Absteiger ist nach einem gewaltigen Umbruch in der Liga angekommen. Der Jahn muss sich auch am Sonntag wieder gewaltig strecken, um seine gute Form zu bestätigen und um die nächsten Punkte einzufahren.

„Der Sieg gegen Mitterteich war verdient, auch in dieser Höhe. Ebenso war die Null gestanden. Die Trainer und die Mannschaft machen in den letzten Wochen einen guten Job.

Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Aber nachlassen gilt nicht, vor allem nicht in dieser Liga. Am Sonntag erwartet uns mit dem SC Feucht ein brutal schwerer Gegner, der mittlerweile in der Liga angekommen ist. Wir müssen auch hier wieder mit einem guten Plan und hoher Mentalität in die Partie gehen, um was mit nach Hause zu nehmen. Am liebsten drei Punkte zum Abschluss der Vorrunde“, so Holger Denzler, sportlicher Leiter des Jahn.

Personell gibt es einige Fragezeichen plus der bereits verletzten Spieler der letzten Wochen.