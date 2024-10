Inspektionsarbeiten in der Tiefgarage am Paradeplatz in Forchheim

Die Parkebene U1 der Tiefgarage am Paradeplatz ist am 22. Oktober 2024 und die Parkebene U2 am 29. Oktober 2024 jeweils von 7:00 bis 12:00 Uhr gesperrt. Der Grund hierfür sind Inspektions- und Wartungsarbeiten, die von den Stadtwerken Forchheim an diesen Tagen durchgeführt werden.

Die Stadtwerke Forchheim bitten alle Nutzer des Parkhauses, in diesem Zeitraum auf die offenen Parkdecks auszuweichen. Im Parkhaus befinden sich außerdem entsprechende Hinweisschilder. Das Parkhaus am Kronengarten ist wie gewohnt geöffnet und kann ebenfalls genutzt werden.

Bei Fragen steht die Zentrale unter der Nummer 09191 613 0 gern zur Verfügung.