Hochwertige Elektro-Pflegebetten vom Landkreis Bamberg für den Partnerlandkreis Jelenia Góra

Seit fast 17 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Bamberg und dem polnischen Landkreis Karkonoski (früher: Jelenia Góra). Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Bereiche Kultur, Tourismus sowie Sport und Gesundheitswesen.

Im Bereich Gesundheitswesen unterstützt die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft (GKG) den Partnerlandkreis von Anfang an mit medizinischem Equipment sowie mit notwendiger Klinikausstattung. So konnten Mitte Oktober wieder hochwertige Elektro-Pflegebetten abgeholt werden. Diese werden dem nichtöffentlichen Gesundheitszentrum der Kongregation der Schwestern von Hl. Elisabeth in Milkòw zur Verfügung gestellt. Dies ist eine Einrichtung, die Einwohner des Landkreises Jelenia Góra pflegen und für die Menschen dort großartige Arbeit leisten.

Zur Übergabe fanden sich Geschäftsführer der GKG Udo Kunzmann und Landrat Johann Kalb ein. „Wir freuen uns sehr, regelmäßig unseren Partnerlandkreis unterstützen zu können. Helfen wir damit doch den Menschen direkt vor Ort.“, freut sich Udo Kunzmann. Landrat Kalb bestätigt dies und ist sich sicher: „Freundschaften über Grenzen hinweg zu pflegen, bilden die Basis einer Partnerschaft. Die Landkreispartnerschaft ist eine enge und vielseitige polnisch-deutsche Partnerschaft, die schon viele Jahre gelebt wird“.