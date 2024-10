Große Sponsorenaktion zum Heimspiel der SpVgg Bayreuth gegen Hankofen-Hailing

Freier Eintritt ins Stadion!

Für das letzte Heimspiel der Hinrunde in der Regionalliga Bayern am Dienstag, 22. Oktober, um 19:00 Uhr gegen die SpVgg Hankofen-Hailing hat sich der aktuell Tabellenzweite SpVgg Bayreuth eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Unter dem Motto „Fußball for free – die Altstadt gratis für alle“ erhalten alle Zuschauer freien Eintritt! Die Tickets können sowohl beim kommenden Heimspiel gegen Wacker Burghausen oder online über Reservix für 0 Euro erworben werden. Auch Dauerkartenbesitzer dürfen sich freuen: Gegen Vorzeigen der Dauerkarte erhalten alle Dauerkartenbesitzer beim Einlass eine Wertmarke für ein kostenloses Getränk nach Wahl im Hans-Walter-Wild Stadion.

Ermöglicht haben die Aktion insgesamt 18 Partner und Sponsoren.

Im Vordergrund soll, wie SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba im Vorfeld erläuterte, der soziale Gedanke stehen. Man will vor allem Personen, die wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind, sowie möglichst vielen jungen Leuten ermöglichen, kostenlos ins Hans-Walter-Wild-Stadion zu kommen und die Altstadt anzufeuern. Außerdem ist das ganze natürlich auch eine Werbeaktion, um generell Neuinteressenten oder Personen, die schon länger „nimmer Ninda“ gegangen sind, zum Stadionbesuch zu ermuntern – natürlich in der Hoffnung, dass sie sich vom „Altstadt-Virus“ infizieren oder selbigen wieder aufflammen lassen und künftig öfters kommen.

In jedem Fall wird die Sponsorenaktion am Dienstagabend für ein Fußballfest mit vielen Zuschauern unter ganz besonderer Flutlichtatmosphäre sorgen – nun ist nur noch die Mannschaft gefragt, ein spielerisches Feuerwerk abzubrennen und drei weitere Punkte für die Altstadt zu sichern.