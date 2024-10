Gemeinsam singen gegen das Vergessen in Bayreuth

Das Seniorenamt der Stadt Bayreuth freut sich, im Herbst/Winter 2024 ein ganz besonderes Chorangebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen anbieten zu können. Unter dem Motto „Musik verbindet: Gemeinsam singen für die Seele“ lädt das Seniorenamt ein, das gemeinschaftliche Singen als Brücke zur Kontaktaufnahme und zur Förderung von Lebensfreude zu nutzen. Singen eröffnet nicht nur den Austausch mit anderen, sondern weckt auch Erinnerungen, hebt die Stimmung und bereichert das Leben – einfach gut für die Seele.

Alle, die Freude am Singen haben, sind herzlich eingeladen, sich der Chorgemeinschaft anzuschließen. Unter der einfühlsamen und erfahrenen Leitung der Chorleiterinnen Tamara Bosch und Ursula Epp werden die Teilnehmenden gemeinsam bekannte Advents- und Weihnachtslieder singen, um stimmungsvoll auf die kommenden Feiertage einzustimmen. Der Chor startet am 16. Oktober um 15 Uhr in der Städtischen Bürgerbegegnungsstätte, Am Sendelbach 1-3. Während der gesamten Programmdauer finden insgesamt neun Chorproben statt. Dieses gemeinsame Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, die zusammen Zeit verbringen und schöne Erlebnisse teilen möchten – beide Seiten können dabei von der Teilnahme profitieren. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich beim Seniorenamt der Stadt Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 25-1604 anzumelden und weitere Informationen zu erhalten.