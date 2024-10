Geänderte Öffnungszeiten an den Wertstoffhöfen im Landkreis Lichtenfels

Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass an den Wertstoffhöfen in Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain in der Zeit von November 2024 bis einschließlich April 2025 nachstehende Öffnungszeiten gelten:

Mittwoch: 14.00 – 16.00 Uhr

Freitag: 14.00 – 16.00 Uhr

Samstag: 10.00 – 14.00 Uhr

Die Abgabe von Wertstoffen ist nur während der Öffnungszeiten zulässig.

Ablagerungen außerhalb der Öffnungszeiten werden verfolgt und zur Anzeige gebracht.