Einladung zur Vorabendmesse in Weißenohe

Der Förderverein Kloster Weißenohe lädt herzlich zur Vorabendmesse am kommenden Samstag, 19.10., um 18.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Bonifatius nach Weißenohe ein. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Chor der Chorakademie Weißenohe unter der Stabführung des künstlerischen Leiters Dr. Gerald Fink umrahmt. Der Chor, der auch die Rheinkreuzfahrt des Fördervereins vom 23.-30.10 begleitet und hierfür verschiedene Konzerte vorbereitet hat, wird die „Vierzehnheiligen Messe“ von Gerald Fink zur Aufführung bringen. An der Orgel begleitet Manuel Höppner. Es ergeht herzlich Einladung .

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Einladung zum Herbstkonzert in Gößweinstein Der Musikverein Gößweinstein lädt herzlich zum Konzert am Samstag, den 19 Oktober um 19.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Gößweinstein ein. Unter… Veranstaltungen zur Klimawoche in Forchheim Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf unsere Gesundheit? Welche Bevölkerungsgruppen sind davon am meisten betroffen? Wie können wir uns schützen?… Einladung zu den 2. Gräfenberger Ritter-Wirnt-Festspiele 2024 Uraufführung „Ritter Wirnt und der König": Sonntag 20. Oktober, 19 Uhr, Frankoniahalle 2. Aufführung Samstag, 2. November, 19 Uhr, Frankoniahalle 3. Aufführung… Einladung zur Gemeinderatssitzung im Rathaus Hallerndorf Am Dienstag, 08.10.2024, um 18:30 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses Hallerndorf eine Sitzung des Gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt.…