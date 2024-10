Der Landkreis Wunsiedel sucht seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler für 2025

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge sucht wieder seine erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler, um sie bei der traditionellen Sportlerehrung für Ihre Leistungen im Jahre 2024 zu ehren. Ausgezeichnet werden bei dieser Veranstaltungen Personen, die auf überregionaler Ebene herausragende Erfolge (mindestens Platz 3 bei der Bayerischen Meisterschaft) erzielt haben.

Darüber hinaus werden die Vereine auch gebeten, die Vorschlagsformulare für den Jugendförderpreis und den Jugendsportförderpreis mit einzureichen. Diese Vorschläge werden dann dem Sportbeirat zur Beratung vorgelegt, der letztendlich über die Vergabe entscheidet. Der Jugendförderpreis wird alljährliche an zwei Vereine für besonders erfolgreicher Jugendarbeit verliehen. Der Jugendsportförderpreis wird an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren vergeben, die sportlich außergewöhnlich erfolgreich waren. Die Sportvereine werden gebeten, ihre Vorschläge für die Sportlerehrung bis spätestens 10. November 2024 einzureichen. Die Antragsunterlagen und Ehrungsrichtlinien finden sich auf der Homepage des Landkreises unter: www.landkreis-wunsiedel.de/sportlerehrung. Interessierte können die Unterlagen auch bei Ronja Wunderlich (Tel: 09232 80-464, E-Mail: ronja.wunderlich@landkreis-wunsiedel.de) anfordern. Bitte fügen Sie den Anträgen unbedingt ein entsprechendes Foto des Sportlers oder der Sportlerin – am besten im Wettkampfgeschehen bei. Die Dateien bitten wir per E-Mail an ronja.wunderlich@landkreis-wunsiedel.de zu senden.