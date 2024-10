BBC Bayreuth empfängt mit Jena ein weiteres Spitzenteam

Mit Science City Jena empfängt der BBC Bayreuth am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A ein weiteres Spitzenteam und hofft trotzdem auf den ersten Saisonsieg.

Die Jenaer werden der Erwartungshaltung, an der Tabellenspitze mitzuspielen und am Saisonende in die BBL zurückzukehren, bislang durchaus gerecht. Vier Siege aus vier Partien sind eine makellose Bilanz und bedeuten aktuell Tabellenplatz zwei hinter Überraschungs-Spitzenreiter Artland Dragons. Im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen die Uni Baskets Münster war man allerdings der ersten Saisonniederlage lange ganz nahe, zwischenzeitlich lag man bereits mit 46:65 in Rückstand. Nach einer dramatischen Aufholjagd reichte es für das Team von Headcoach Björn Harmsen schließlich noch zu einem 87:83-Sieg. Von Rasheed Moore – trotz Nasenbeinbruch – in der entscheidenden Phase offensiv und emotional getragen, sorgte der mit 29:14 gewonnene Schlussabschnitt für große Begeisterung und ausgelassene Stimmung unter den 2.626 Zuschauern.

Topscorer der Partie war mit 22 Punkten Robin Christen, der Top-Neuzugang der Thüringer in der Sommerpause. Der 33-jährige gebürtige Berliner stand 2023 im Meisterteam von ratiopharm Ulm und bringt die Erfahrung aus 175 BBL-Spielen und als deutscher Nationalspieler mit nach Jena. Für viel Erfahrung und Routine im Kader sorgt auch der neu gekommene 36-jährige US-Center Raymar Morgan, der in der Saison 2016/17 MVP und Topscorer in der BBL war. Aus Rostock kam der Deutsch-Amerikaner Chris Carter, „Energizer“ Kristofer Krause wechselte aus Hagen nach Thüringen. Neuer Spielmacher bei Science City Jena ist der nur 1,78 Meter große US-Amerikaner Zachary Cooks, der aus Graz (erste österreichische Liga) kam.

Im Gegensatz zu den Gästen ist der BBC Bayreuth mit vier Niederlagen gegen die Spitzenteams Crailsheim, Artland Dragons, Hagen und Gießen in die Saison gestartet. Headcoach Florian Wedell bezeichnet Jena als „absolutes Spitzenteam in der Liga, das sicher wie schon in den vergangenen Jahren zu den Aufstiegskandidaten zählt. Die Spieler sind sehr talentiert und erfahren. Wir konzentrieren uns für das Spiel auf uns selbst. Wir wollen jeden Tag besser werden, Gewohnheiten bilden. Die Jungs arbeiten dafür hervorragend, wir haben eine Wahnsinns-Intensität im Training. Man wird die gemachten Fortschritte auch im Spiel sehen. Zudem müssen wir die Intensität aufs Spielfeld bringen, die wir bringen können. Alles andere ist erst mal zweitrangig“.

Ob Florian Wedell ob des äußerst schwierigen Auftaktprogramms für den BBC einen gewissen Groll auf die Spielplangestalter hegt? „Mit sowas beschäftigen wir uns nicht. Wir konzentrieren uns auf uns selbst und nehmen den Spielplan so, wie er kommt“, lässt er in seiner Antwort keine Zweifel. Immerhin ist das Team verletzungsfrei und kann am Samstag Abend voraussichtlich vollzählig auflaufen.