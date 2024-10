Baunach und Reckendorf schöner ohne Zigarettenkippen

Zigarettenkippen sind schädlich für die Umwelt, vergiften das Wasser und schaden damit auch uns Menschen. In einer Ausstellung im Bürgerhaus in Baunach, die am 8.10.24 von Bürgermeister Tobias Roppelt eröffnet wurde, wird darüber aufgeklärt. Manuel Kutnyak von der veranstaltenden AG BauNACHhaltigkeit berichtete, dass weggeworfene Zigarettenkippen die im Filter enthaltenen Giftstoffe wie Nikotin, Arsen, Schwermetalle und Teer mit der Zeit wieder an die Umwelt abgeben. Eine einzige Kippe vergiftet 40 Liter Grundwasser und damit auch uns! Auch die Fische und anderen Lebewesen in den Flüssen und Seen nehmen das Gift auf, das über die Nahrungskette wieder bei uns landet. Die Filter aus Celluloseacetat brauchen bis zu 15 Jahre, um sich vollständig zu zersetzen. Sie werden von Tieren mit Nahrung verwechselt und gefressen. Eine Kippe reicht, um schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod auszulösen, auch bei unseren Haustieren!! Deswegen: Kippen gehören in den Restmüll!

Um die Raucher dabei zu unterstützen, ihre Kippen umweltfreundlich zu entsorgen, wurden in Baunach und Reckendorf vom BVTE (Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse e.V.) gestiftete Zigarettensammelbehälter an wichtigen Hotspots aufgestellt. In den Geschäften werden Zigarettendöschen verteilt, in die man unterwegs seine Kippe hineintun kann. Plakate in der VG Baunach klären über die Gefahren auf. So hofft Bürgermeister Roppelt zusammen mit den Mitgliedern der AG BauNACHhaltigkeit, des kooperierenden Angelvereins und dem Sponsor, der Stadtsparkasse in Baunach, dass die Straßen und die Natur in der VG Baunach bald frei von Kippen sein werden. Die Ausstellung ist bis zum 6.11.24 während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei Baunach zu besichtigen. So lange kann man auch schätzen, wieviel Kippen in den Straßen aufgesammelt wurden und wertvolle Preise gewinnen. Genaueres unter www.BauNACHhaltigkeit.de