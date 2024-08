Vorankündigung: 16. Internationales Wanderer Automobil- und Motorradtreffen in Schwabthal

12. bis 15.9.2024 in Bad Staffelstein OT Schwabthal

Wanderer, der „4. Audi Ring“, ist die älteste aber mittlerweile fast unbekannte sächsische Auto- und Motorrad-Marke aus Chemnitz, der 1932 aus dem Zusammenschluss von Audi, DKW, Horch und Wanderer entstandenen Auto Union. Wanderer wurde 1885 gegründet. Motorräder sind von 1903 bis 1929 und s.g. Motorfahrräder mit 98 ccm ab 1931 bis 1958 in Chemnitz und nach dem 2. Weltkrieg in München gebaut worden. Automobile wurden von 1913, dem „Puppchen“ bis 1942 gebaut. Aufgrund seiner sprichwörtlichen Qualität war Wanderer in den 30er Jahren ein ernsthafter Konkurrent zu Mercedes. Nach dem Krieg wurde die Produktion aber nicht wieder aufgenommen. Aus dem ursprünglichen Markenverbund der Auto Union ist die heutige, zum VW-Konzern gehörige Audi AG entstanden.

„Alle 2 Jahre wieder“ trifft sich die „Wanderer-Gemeinde“ mit ihren Wanderer- und Audi-(bis Baujahr 1940) Automobilen, Wanderer Motorrädern und Motorfahrrädern, in diesem Jahr bereits zum 2. Mal in Bad Staffelstein / Oberfranken, organisiert vom Wanderer Automobil und Motorrad Club e.V., der 2010 gegründet wurde, trotz dem Alter der Marke über 170 Mitglieder hat und in seinem Automobil- Register mehr als 500 von insgesamt ca. 100.000 gebauten, heute noch existierende gelistet hat.

Heuer sind für das Treffen mit Ausfahrten 66 Wanderer Fahrzeuge angemeldet. 57 Automobile der Baujahre 1914 bis 1942 und 9 Motorräder bzw. Motorfahrräder der Baujahre 1920 bis 1940 werden sich in Bad Staffelstein OT Schwabthal einfinden. Bis auf wenige Ausnahmen, wird fast jeder gebaute Wanderer Automobil Typ vor Ort anzutreffen sein.

Besonders freut die Organisatoren, dass ein Enkel des Wanderer Firmengründers Johann Baptist Winklhofer (* 23. Juni 1859 in München-Haidhausen; † 28. März 1949 in Landsberg am Lech) das älteste teilnehmende Fahrzeug ein Wanderer Automobil Typ W 3 N, 5/12 PS, Bj. 1914 (110 Jahre alt) gemeldet hat und mit diesem die 2 Tages-Ausfahrten von ca. 100 km Länge absolvieren wird.

Ausfahrten am Freitag und Samstag

Die Ausfahrten am Freitag und Samstag werden über wenig frequentierte Nebenstrecken durch die Fränkische Schweiz und das Obere Maintal – Coburger Land in Verbindung mit zwei Besichtigungen unternommen.

Am Freitag 13.9.2024 ist Start im Minutentakt ab 9:00 vom Parkplatz des Hotel Gasthof zum Löwen in Schwabthal. Geplant ist die ehemalige “Würgauer Berg” Rennstrecke zu befahren, auf der bereits 1913, d.h. vor 111 Jahren Wanderer 3 und 1,5 PS Motorräder und ein früher W 3 5/12 PS überragende Erfolge eingefahren haben. Dann folgen wir der Wiesent, dem Hauptfluss der Fränkischen Schweiz von der Quelle in Steinfeld bis Freienfels, um dann über Krögelstein und Wohnsees nach Sanspareil, unserem Tagesziel mit Besichtigung des Felsengarten und der Burg Zwernitz, zu fahren. Zurück geht es über Thurnau und Mittagsrast im BUCA19 auf dem Platz des Golfclub Oberfranken e.V. und von dort u.a. durch die Orte Görau, Modschiedel, Klein- und Großziegenfeld zurück nach Schwabthal.

Am Samstag 14.9.2024 starten wir erneut ab 9:00. Von Schwabthal fahren wir u.a. durch die Orte Lahm, Hochstadt a.M., Marktzeuln, Weidhausen b. Coburg, Sonnefeld, Oberfüllbach und Seidmannsdorf auf den Schloßplatz in Coburg. Dort besteht ab ca. 10:00 die Möglichkeit diese Fahrzeuge, die man sonst nur in Museum antrifft, aus der Nähe zu besichtigen, während die Teilnehmer Führungen durch die schöne Stadt Coburg genießen. Zurück geht es u.a. durch die Orte Ahorn, Gossenberg, Neuses a.d.E., Rossach, Draisdorf nach Ebensfeld zur Mittagspause im Engelhardt’s Keller und von dort durch u.a. die Orte Kleukheim, Stübig und Kümmersreuth zurück nach Schwabthal.

Für Interessierte, die die „Wanderer“, die man sonst nur noch im Museum z.B. in Ingolstadt und Zwickau sieht, am Rande den Strecken in Fahrt beobachten möchten, werden wir die beiden Detail-Streckenverläufe auf unserer Club Internetseite www.wanderer-amc.de veröffentlichen. Zusätzlich zur Besichtigung auf dem Schloßplatz in Coburg, ist auch die Besichtigung auf dem Parkplatz des Hotel Gasthof zum Löwen in Schwabthal möglich. Empfohlen wird der Donnerstag 12.9 und Freitag 13.9, jeweils ab ca. 17:00 bis 20:00. Die Organisatoren und Teilnehmer freuen sich auf zahlreiche Besucher und reges Interesse.