Tugay Akbakla verlässt den SC Eltersdorf und schließt sich der neu gegründeten Icon League an

Der SC Eltersdorf gibt bekannt, dass Tugay Akbakla, der langjährige und hochverdiente Torhüter des Vereins, ab sofort nicht mehr Teil der 1. Mannschaft der „Quecken“ ist und sich der neu gegründeten Icon League anschließt. Der SC Eltersdorf hätte Tugay Akbakla gerne weiter als Stammtorhüter behalten, jedoch waren die Bedingungen, die die Icon League mit sich bringt, nicht mit den Vorstellungen des Vereins vereinbar.

Tugay Akbakla hat in seiner Zeit beim SC Eltersdorf immer wieder seine Klasse zwischen den Pfosten bewiesen und wird als einer der Leistungsträger des Aufstiegs in die Regionalliga in Erinnerung bleiben. Der SC Eltersdorf dankt ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Loyalität gegenüber dem Verein. Tugay Akbakla wird immer ein gern gesehener Gast im ELSNER-Sportpark bleiben.

