Sturzprophylaxe-Kurs im Haus am See in Coburg-Wüstenahorn

Die Gangsicherheit erhöhen – Start eines neuen Kurses zur Vorbeugung von Stürzen

Stürze sind bei älteren Menschen häufig eine Folge mangelnder Bewegung. Mit zunehmendem Alter erhöht sich meist das Sturzrisiko, weil Fähigkeiten wie Kraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit, Orientierung und Reaktionsvermögen schwinden. Die Angst vor dem Sturz führt dann oft zu noch weniger Bewegung.

Das Angebot des Präventionskurses zielt darauf ab, durch Gleichgewichts-, Beweglichkeits- und Dehnübungen sowie Koordinationstraining beweglicher zu werden und Stürze zu verhindern. Aber auch der Spaß an der Bewegung und der Austausch mit Gleichgesinnten kommt nicht zu kurz.

Der Kurs finden 1-mal pro Woche statt, Dauer jeweils 90 Minuten und wird von einer zertifizierten Trainerin des TV48 Coburg e.V. durchgeführt. Sie beinhalten neben den praktischen Übungen auch einen theoretischen Teil. Insgesamt umfasst ein Kurs sechs Termine. Der Kurs startet am 18. September 2024 im Haus am See. Der Präventionskurs zur Sturzprophylaxe ist gem. §20 SGB V. von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert. Da jedem gesetzlich Versicherten zwei Präventionskurse pro Jahr zustehen, bezuschussen die gesetzlichen Krankenkassen Präventionskurse mit bis zu 80 % der Kursgebühren. Die Kosten für Selbstzahler betragen 75 Euro.

Haus am See, Karl-Türk-Str. 39, 96450 Coburg, Termine mittwochs: 18.09., 25.09., 02.10., 09.10., 23.10., 30.10., jeweils von 9.00 – 10.30 Uhr, Anmeldung im Haus am See: 09561 892580.

Eine vorherige Anmeldung für den Kurs ist erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass das Haus am See vom 26. August bis 6. September Sommerpause macht und in dieser Zeit nicht erreichbar ist.

Die Kurse werden durch das Projekt „Im Alter AKTIV und FIT leben (AuFleben)“ gefördert und durch den TV48 Coburg in Kooperation mit der Stadt Coburg durchgeführt.