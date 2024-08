Blick über den Zaun: Neuer Bridge-Anfängerkurs in Lauf a.d. Pegnitz

Der Bridge-Club Lauf bietet im Herbst wieder einen neuen Kurs zum Erlernen dieses interessanten und vielseitigen Kartenspiels an.

Beginn ist am Dienstag, den 08. Oktober um 18.30 Uhr in den Räumen des Bridge-Clubs in Lauf, Nürnberger Straße 25. Wie schon in den Vorjahren wird die Veranstaltung wieder von der erfahrenen Bridge-Übungsleiterin Ute Heß abgehalten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Abende finden fortlaufend einmal pro Woche statt. Am ersten Abend können Sie zum kostenlosen „Schnuppern“ kommen. Eine verbindliche Anmeldung ist erst am zweiten Abend erforderlich. Die Kurskosten für 10 Abende (je 2 Stunden) betragen 100 Euro, ausführliche Unterlagen sind inbegriffen.

Nutzen Sie diese besondere Chance, sich mit dem beliebtesten Kartenspiel der Welt vertraut zu machen und dadurch ein faszinierendes neues Hobby zu gewinnen. Wenn sie wieder etwas mehr Zeit haben, weil ihre Kinder aus dem Haus sind oder das Berufsleben sich dem Ende zuneigt, wird es Zeit, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Da wäre doch das Erlernen dieses vielseitigen Kartenspiels eine prima Sache. Und engagierte neue Leute lernen Sie dabei auch kennen. Sie werden feststellen, dass schon das Lernen viel Freude bereitet, weil neben der wichtigen Theorie auch von Anfang an am Tisch Karten gespielt wird.

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte direkt an Frau Heß (Tel. 0911 – 576427 oder E-Mail ute.hess@t-online.de). Diese wird Sie gerne über nähere Einzelheiten informieren.

Weitere Informationen auf der Webseite des Bridge-Clubs: www.bridgeclub-lauf.de.