Vorankündigung: Frauen- und Mädelsmarkt des Fördervereins FC Strullendorf in Hirschaid

Wir freuen uns, Euch am Feiertag, Donnerstag, den 3.10.2024 ab 13 Uhr im großen Sportcenter in Hirschaid in der Amlingstadter Straße 43 (neben Baumarkt Batzner – Hirschaid Ost) wieder zu unserem Frauen- und Mädelsmarkt begrüßen zu dürfen.

Der Markt richtet sich besonders an alle Schnäppchenjägerinnen, Sammlerinnen und Liebhaberinnen (m/w/d) für das Besondere.

Verkauft wird alles, was die Frauenwelt begehrt: fetzige Kleidung, Vintage-, Retro-, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes, und und … und dies alles in entspannter und lockerer Atmosphäre im Sportcenter.

Selbstverständlich gibt es auch Kaffee und Kuchen und sonstige Getränke.

Einlass ist ab 13 Uhr, Ende ist um 16.30 Uhr.

Eintritt 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei!

Parkplätze sind vor Ort vorhanden.

Fragen?? Schreibt uns gerne an: maedelsmarkt@gmx.de