Veranstaltungen im Forchheimer Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus

Kostenloses Sonntagsfrühstück

Das Bürgerzentrum und die Kirchengemeinde Christuskirche laden alle, bei denen am Ende des Geldes noch Monat übrig ist oder diejenigen, die in Gemeinschaft frühstücken möchten, zu einem Frühstücksbuffet ein. 25. August zwischen 8.30 und 10:30 Uhr in der Paul-Keller-Str. 17 in Forchheim.

Vorlesen macht Spaß-zuhören auch

Auch als Erwachsener kann es schön sein, vorgelesen zu bekommen und sich dabei auf eine ganz andere Art in den Text zu vertiefen. Lesepaten des Mehrgenerationenhauses, die sonst in Schulen aktiv sind, werden am Dienstag, 27. August von 17-18.30 Uhr, Erwachsenen im Schatten des Baumes im Garten vorlesen. Für Kinder gibt es parallel dazu ein extra Angebot. Bei Regen findet das Programm im Haus in der Paul-Keller-Str. 17 in Forchheim statt.