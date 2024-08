TreppenhausKunst-Event im Gesundheitszentrum Pegnitz

Denkmal hautnah: Auf den Spuren des ersten Pegnitzer ‚Global Players‘ Wilhelm Glenk und seiner Zeit. Mit Zeitdokumenten und einer Original Laterna-Magica-Vorführung.

Am zweiten Sonntag im September findet mit dem Tag des offenen Denkmals® das jährliche Großereignis der Deutschen Stiftung Denkmalschutz statt. Das diesjährige Motto lautet „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Deshalb beteiligt sich die Initiative TreppenhausKunst im historischen Treppenhaus in der Hauptstraße 24, 91257 Pegnitz am Sonntag, den 8. September ab 10.00 Uhr mit einem spannenden Programm und vielen Dokumenten als Zeitzeugen an diesem bundesweiten Event.

Unterstützt wird die Veranstaltung dabei von Stadtheimatpfleger Helmut Strobel. Unter dem Titel „Denkmal hautnah:Auf den Spuren des ersten Pegnitzer ‚Global Players‘ Wilhelm Glenk und seiner Zeit“ erhalten die Besucher im Rahmen der Ausstellung und des Vortrages einen Einblick in das Wirken des einst bedeutendsten Pegnitzer Kaufmanns und seiner Nachfolger im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert.

In genau diese Epoche entführt der Sauerländer Peter Riecke, der letzte ‚Laternist‘ in Deutschland, die Besucher des Aktionstages mit zwei Vorstellungen. Der Lichtmagier beherrscht noch die Kunst der „Zauberlaternen“ und unterhält sein Publikum durch Vorführungen mit Originalgerät und alten Glasplatten aus seiner umfangreichen Sammlung.

Laterna Magica war die erste Technik der bewegten Bilder Ende des 19. Jahrhunderts. Anfang des 20. Jahrhunderts hielten die Geräte auch Einzug in technikbegeisterte bürgerliche Kinderzimmer. Meist stammten sie aus Nürnberg und sind dort im weltbekannten Nürnberger Spielzeugmuseum in Vitrinen zu sehen. Im historischen Treppenhaus allerdings werden sie für einen Tag wieder lebendig.

Abgerundet wird die Ausstellung durch eine aus historischen Kaufmannsbriefen zusammengestellte Collage der Weidenberger Künstlerin Valentina Krause.

Programm und Zeitplan des Aktionstages:

Hinweis: Keine Reservierung oder Platzgarantie möglich, bitte rechtzeitig vor Ort sein!

10.30 Uhr: Vortrag und Ausstellung: Auf den Spuren des ersten Pegnitzer Global Players Wilhelm Glenk und seiner Zeit (Stadtheimatpfleger Helmut Strobel und Martin Wiesend, ca. 30-45 Min.)

11.30 Uhr: Laterna-Magica-Vorführung mit Originalgerät und alten Glasplatten (Peter Riecke, ca. 45 Min.)

14.30 Uhr: Vortrag und Ausstellung: Auf den Spuren des ersten Pegnitzer Global Players Wilhelm Glenk und seiner Zeit (Stadtheimatpfleger Helmut Strobel und Martin Wiesend, ca. 45 Min.)

15.30 Uhr: Laterna-Magica-Vorführung mit Originalgerät und alten Glasplatten (Peter Riecke, ca. 45 Min.)

Besichtigung der Ausstellung und des Gebäudes am Tag des offenen Denkmals durchgehend von 10.00 bis 17.00 Uhr möglich.

Die Ausstellung ist bis Ende Oktober Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr und Samstag von 8.00 bis 13.00 Uhr zu besichtigen.