Stadtrundgang in Erlangen zum Gedenken an jüdische Mitbürger

Im Rahmen der Ausstellung „Die Katze des Rabbiners. Joann Sfar – Zeichnen und Leben“ bietet das Stadtmuseum Erlangen am Sonntag, 25. August, um 14 Uhr, einen Stadtrundgang an.

Die Führung „Erinnern – Mahnen – Gedenken an jüdische Erlanger*innen“ nimmt die Lebensläufe einiger prominenter und weniger bekannter jüdischer Persönlichkeiten aus Erlangen in den Blick, darunter die Mathematikerin Emmy Noether oder Max Benario, der als erster in einem Konzentrationslager ermordeter Jude gilt. Der Rundgang beginnt im Foyer des Stadtmuseums.

Die Teilnahme ist begrenzt. Um vorherige Anmeldung unter 09131/86-2300 oder stadtmuseum@stadt.erlangen.de wird gebeten.

Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Begleitprogramm unter www.stadtmuseum-erlangen.de