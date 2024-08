RSV Bayreuth geht mit neuem Logo in die 1. Liga

Bereit für die neue Saison, bereit für die neue Herausforderung

Der RSV Bayreuth feiert einen bedeutenden Meilenstein in seiner Vereinsgeschichte: den Wiederaufstieg in die 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga

Dieser sportliche Erfolg markiert nicht nur den Beginn einer neuen Ära auf dem Spielfeld, sondern auch den Start eines umfassenden Markenrelaunchs, der den Verein in der deutschen Sportlandschaft stärker positionieren soll. Mit einem neuen Logo, das den Geist und die Identität des Vereins modern interpretiert, wird ein klares Zeichen gesetzt: Erfolg beginnt bei der Marke.

Warum Marken auch im Sport entscheidend sind

In einer zunehmend vernetzten und visuell geprägten Welt gewinnt die Marke auch für Sportvereine immer mehr an Bedeutung. Sie ist weit mehr als nur ein Logo oder ein Farbschema – sie ist der Kern der Identität, die Seele eines Vereins. Für den RSV Bayreuth bedeutet das Rebranding nicht nur ein frisches Erscheinungsbild, sondern auch die Möglichkeit, den Verein noch stärker mit seiner Heimat, seiner Erfolgsgeschichte und seinen Werten zu verknüpfen. „Unser neues Logo ist Ausdruck unseres Anspruchs“, betont Sebastian Gillsch, Teammanager des RSV.

Ein Logo, das Geschichte, Zukunft, Gemeinschaft und Inklusion vereint

Der Markenrelaunch des RSV Bayreuth wurde mit großer Leidenschaft und Kreativität von der GedankenSchmiede durchgeführt, dem Kreativpartner des Vereins. Die herzlichen BrandingExperten aus Bindlach sind darauf spezialisiert, wirkungsvolle Markenidentitäten zu kreieren und zu stärken. Mit ihrem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Werte des RSV Bayreuth haben sie ein Logo geschaffen, das Tradition und Moderne in einzigartiger Weise verbindet.

Zentraler Bestandteil des neuen Designs ist die stilisierte Skyline von Bayreuth, die den Bezug des Vereins zu seiner Heimatstadt symbolisiert. Die Skyline steht nicht nur für die historischen Wahrzeichen Bayreuths, sondern auch für den Aufstieg und die neuen Horizonte, die der Verein durch den sportlichen Erfolg erreichen will. Die vertrauten Farben Schwarz, Rot und Weiß wurden dabei beibehalten und verleihen dem Logo einen starken Widererkennungswert.

Ein weiteres Highlight des Logos ist der Bär „Rolli“. Kraftvoll und dynamisch, steht er für die Stärke, den Zusammenhalt und die ungebrochene Leidenschaft des Teams. Zudem verkörpert das neue bärige Maskottchen die familiäre Atmosphäre und die Fürsorge innerhalb der Gemeinschaft sowie den Schutz der Werte des Vereins. Gelebte Inklusion gilt dabei als das oberste Credo des Vereins: die Verbindung, die durch sportliche Höchstleistungen entsteht und Menschen zusammenbringt — unabhängig von körperlichen Einschränkungen.

Ein neues Zeitalter für den RSV Bayreuth

Mit dem Aufstieg in die 1. Liga beginnt für den RSV Bayreuth ein neues Kapitel. Das neue Logo ist Ausdruck dieser Veränderung und zugleich ein Versprechen an die Fans und die gesamte Rollstuhlbasketball-Community: Der RSV Bayreuth ist bereit, neue Wege zu gehen und die Herausforderungen der ersten Liga mit Entschlossenheit, Leidenschaft und einem klaren Bekenntnis zur Inklusion anzugehen. „Unser neues Branding ist ein klares Zeichen dafür, dass wir nicht nur sportlich, sondern auch als Marke gewachsen sind“, so Sebastian Gillsch, Teammanager des RSV.