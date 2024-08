RathausReport der Stadt Erlangen vom 19. August 2024

Stadtrundgang zum Gedenken an jüdische Mitbürger*innen

Im Rahmen der Ausstellung „Die Katze des Rabbiners. Joann Sfar – Zeichnen und Leben“ bietet das Stadtmuseum Erlangen am Sonntag, 25. August, um 14:00 Uhr, einen Stadtrundgang an. Die Führung „Erinnern – Mahnen – Gedenken an jüdische Erlanger*innen“ nimmt die Lebensläufe einiger prominenter und weniger bekannter jüdischer Persönlichkeiten aus Erlangen in den Blick, darunter die Mathematikerin Emmy Noether oder Max Benario, der als erster in einem Konzentrationslager ermordeter Jude gilt. Der Rundgang beginnt im Foyer des Stadtmuseums (Martin-Luther-Platz). Die Teilnahme ist begrenzt. Um vorherige Anmeldung unter 09131/86-2300 oder stadtmuseum@stadt.erlangen.de wird gebeten. Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Begleitprogramm unter www.stadtmuseum-erlangen.de.

Schachtaustausch im Heideweg

Der Heideweg zwischen Hartmannstraße und Wacholderweg muss in der Zeit von Montag, 26. August, bis voraussichtlich Freitag, 6. September, für den Verkehr gesperrt werden. Der Grund ist die Auswechslung eines Schachts.

Sperrung in der Agnes-Sapper-Straße

Wegen der Arbeiten für einen Kanalhausanschluss muss die Agnes-Sapper-Straße in Höhe Hausnummer 29 im Einmündungsbereich Fanny-Hensel-Straße in der Zeit von Montag, 26. August, bis voraussichtlich Freitag, 27. September, gesperrt werden. Eine Übersicht über weitere Sperrungen im Stadtgebiet gibt es online unter www.erlangen.de/verkehr

Bauarbeiten in Römerreuthstraße

Die Römerreuthstraße auf Höhe Einmündung in Richtung Hausnummer 29/25a ist ab Montag, 26. August, für die Arbeiten eines Kanalanschlusses gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 11. Oktober.

Von-Wendt-Weg bis 30. August gesperrt

Der Von-Wendt-Weg in Höhe Hausnummer 6 ist noch bis voraussichtlich Freitag, 30. August, gesperrt. Grund ist ein Rohrbruch.

Sieboldstraße für zwei Tage gesperrt

Die Sieboldstraße zwischen den Einmündungen Beethoven- und Mozartstraße muss zum Abbau eines Hochbaukrans in der Zeit von Montag, 26. August, bis Dienstag, 27. August, gesperrt werden. Fußgänger können die Arbeitsstelle über die östliche Gehwegseite passieren. Eine Übersicht über weitere Sperrungen im Stadtgebiet gibt es online unter www.erlangen.de/verkehr