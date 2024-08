Polizeibericht Hochfranken vom 19.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

Unfallflucht am Fußballplatz

COBURG. Mindestens 4.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz der SpVg Wüstenahorn. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Unfallzeugen.

Ein 42-Jähriger hatte am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr sein Fahrzeug am Sportplatz in Wüstenahorn im Schorkendorfer Weg geparkt. Als er nach dem Spiel zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte er einen Schaden am rechten Heckbereich des Fahrzeugs, der durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht wurde.

Die Coburger Polizeiinspektion sucht nun nach Unfallzeugen. Diese werden gebeten unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 sich an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden. Die Beamten ermitteln wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Sachbeschädigung während des Seßlacher Altstadtfestes

SEßLACH, LKR. COBURG. Einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro verursachten Unbekannte am Samstag am Mazda eines 63-Jährigen in Seßlach.

Der Mann aus Ahorn hatte am Samstag zwischen 6.30 Uhr und 15.30 Uhr während des Flohmarktes sein Fahrzeug im Juliusweg geparkt. Als er am Nachmittag zum Auto zurückkam, stellte er fest, dass die komplette Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand in Längsrichtung verkratzt wurde. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Coburger Polizisten ermitteln wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Auch hier nimmt die Polizei Coburg sachdienliche Zeugenhinweise zum Verursacher unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.

Polizeiinspektion Kronach

Fenster eingeschlagen

Kronach: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in die Räumlichkeiten eines Geschäftsbetriebs in der Friesener Straße eingebrochen. Ein Firmenmitarbeiter hatte zu Arbeitsbeginn gegen 02:45 Uhr festgestellt, dass das Fenster des Aufenthaltsraums eingeschlagen wurde und hierauf seinen Chef informiert. Weitere Türen oder Fenster wurden offensichtlich nicht angegangen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Ob etwa aus dem Gebäude entwendet wurde, ist dato nicht bekannt.

Unbekannte verrücken Steinquader

Schneckenlohe: In der Ortsmitte von Beikheim kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Sachbeschädigungsdelikt. Laut Angaben des Anzeigeerstatter hatte er sein in der Redwitzer Straße gelegenes Flurgrundstück mit größeren Sandsteinen umschlossen, da dort immer wieder „Fremdparker“ festgestellt wurden. Laut dem Geschädigten hätten gegen 00:30 Uhr Anwohner wahrgenommen, wie eine größere Gruppe junger Menschen aus einem Bus ausstieg und am Grundstück des Anzeigeerstatters vorbeizog. Ob diese Personen für das Verrücken der etwa 60 bis 80kg schweren Sandsteinquader verantwortlich sind, ist derzeit nicht klärbar.

Polizeiinspektion Kulmbach

Sachbeschädigung an Kfz

Kulmbach – Am 18.08.2024 teilte eine Pkw-Halterin der Dienststelle Kulmbach mit, dass ihr Fahrzeug, ein schwarzer Seat Ibiza, am linken Kotflügel zerkratzt wurde. Der Kratzer wurde vermutlich mit einem Schlüssel o.ä. Gegenstand verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,– Euro. Abgestellt war der Pkw zwischen 16:25 Uhr und 16:35 Uhr im Kronhüttenweg am Straßenrand mit der rechten Seite zum Fußgängerweg. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Eierwerfer unterwegs

Kulmbach – Am 18.08.2024 gegen 23:18 Uhr wurde der Dienststelle Kulmbach mitgeteilt, dass mehrere Personen am Kressenstein mit Eiern herumwerfen. Das Fahrzeug des Mitteilers wurde dabei ebenfalls getroffen. Am EKU-Platz konnte später eine Personengruppe angetroffen werden, die allerdings von den Eierwürfen nichts wussten. Die Personalien aller Anwesenden wurden festgestellt und nachdem von ihnen Lichtbilder gefertigt wurden, konnten sie die Dienststelle verlassen. Ob ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist muss noch abgeklärt werden.