Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 19.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Zeuge gesucht

BAMBERG. Am Sonntagmorgen gegen 09.35 Uhr entblößte ein Mann vor einer Fußgängerin, welche am Margaretendamm mit ihrem Hund spazieren ging, sein Geschlechtsteil und manipulierte an diesem herum. Anschließend flüchtete er in Richtung Europabrücke. Hierbei soll der Mann auch einem weiteren Fußgänger begegnet sein. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfälle

STEGAURACH. Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße von Debring in Richtung Birkach ein Unfall. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Pkw auf der regennassen Fahrbahn und kam nach rechts in ein Maisfeld ab. Er hinterließ eine etwa 50 Meter lange Schneise, blieb jedoch unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Sonstiges

MEMMELSDORF. Auf der gesperrten Verbindung zwischen Memmelsdorf und Lichteneiche wurde am Sonntagnachmittag ein 60-Jähriger mit einem Mofa angetroffen. Der Mann hatte mehrere Tüten mit Leergut und teils gefüllten Flaschen am Lenker und eine 11 kg – Propangasflasche zwischen den Beinen transportiert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und auf den Mann kommt nun eine Bußgeldanzeige zu.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Audi kracht in die Leitplanke – Reifen abgefahren und dennoch zu schnell bei Regen unterwegs

Strullendorf. Am frühen Montagmorgen war der 21-jährige Fahrer eines Audi auf der A73 in Richtung Nürnberg unterwegs. Leider fuhr er auf der regennassen Fahrbahn viel zu schnell und geriet deshalb ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem noch festgestellt, dass der vordere linke Reifen bereits derart abgefahren war, dass man teilweise schon die Karkasse sehen konnte. Der Reifen hätte schon lange ausgetauscht werden müssen. Diese Tatsache hatte die Bodenhaftung des Audi natürlich nochmals deutlich verschlechtert. Der Fahrer hatte dennoch Glück, da er unverletzt blieb. Der Audi musste jedoch abgeschleppt werden und der Gesamtschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

E-Scooter – Fahrer unter Cannabiseinwirkung unterwegs

BAYREUTH. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuths stoppten am Sonntagabend einen unter Cannabiseinfluss stehenden Bayreuther. Der 34 – Jährige war mit seinem E-Scooter auf einem Fahrradweg im Bereich der Altstadt unterwegs als er in das Visier der Beamten geriet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Symptome fest. Der E-Scooter-Fahrer zeigte sich geständig und räumte den Konsum von Cannabis ein. Im Anschluss musste der junge Mann den Beamten zur Blutentnahme folgen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Drogen und Diebesgut bei Durchsuchung aufgefunden

BAYREUTH. Bei einer Personenkontrolle fanden Beamte der Polizei Bayreuth-Stadt Betäubungsmittel und verschiedenes Diebesgut.

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt einen 34-jährigen Bayreuther in der Bahnhofstraße. Bei der Durchsuchung konnte eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel aufgefunden werden. Weiterhin war der junge Mann mit einem Pedelec unterwegs, welches vermutlich gestohlen ist.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte eine verbotene Patrone, eine gestohlener E-Scooter und weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, der Kontrollierte darf sich nun wegen Vergehen nach dem Strafgesetzbuch, dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz verantworten.

Festspielgast beleidigt und leistet Widerstand

BAYREUTH. Ein alkoholisierter Besucher der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele beleidigte am Samstagabend einen Sicherheitsdienstmitarbeiter und Polizisten. Weiterhin musste er in Gewahrsam genommen werden, wobei er Widerstand leistete.

Nachdem ein Gast der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele am Samstagnachmittag den nicht öffentlichen Bereich im Festspielhaus betrat, wurde er durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter darauf angesprochen und nach draußen gebeten. Bereits hier beleidigte der alkoholisierte 54-jährige Stuttgarter den Mitarbeiter und schrie lauthals herum. Auch die hinzugezogenen Polizeibeamten, die dem Herrn einen Platzverweis erteilten, beschimpfte er mit diversen Kraftausdrücken, unterstellte ihnen Ausländerfeindlichkeit und Homophobie. Da er anschließend bedrohlich auf die Beamten zuging, musste er zu Boden gebracht und schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Hier leistete er Widerstand gegen die Polizisten.

Anstatt die Oper „Parsifal“ zu verfolgen, ging es für den Festspielbesucher für eine Nacht in die Haftzelle. Eine Blutentnahme und Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte waren die weiteren Folgen seines Handelns. Die Beamten blieben unverletzt, der Täter wurde leicht verletzt.

Bier anstatt Wasser in Spritzpistole führt zu Beleidigung

BAYREUTH. Am Samstagnachmittag „schoss“ ein bislang Unbekannter mit seiner Wasserspritzpistole, die mit Bier gefüllt war auf Passanten. Darauf angesprochen wurde er aggressiv und beleidigend.

Am vergangenen Samstag, gegen 13:15 Uhr sprach ein junger Mann zwei Personen in der Bayreuther Fußgängerzone mit „Hände hoch“ an. Nachdem die Beiden darauf nicht reagierten, spritze er sie mit Bier aus seiner mitgeführten Spritzpistole nass. Auf Nachfrage der „Bespritzten“ wurde der „Schütze“ aggressiv und beleidigend, weshalb Anzeige erstattet wurde.

Die Polizei Bayreuth-Stadt sucht nun nach Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Angaben zur Identität des „Schützen“ machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, normale Statur, Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine Hawaii-Hemd mit grünen Blumen, eine orange-verspiegelte Sonnenbrille und einen hellen Fischerhut. Die Spritzpistole war grün und orange.

Brand in Mehrfamilienhaus

BAYREUTH. Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus wurden zwei Personen verletzt. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem technischen Defekt aus.

Am Montagmorgen bemerkte eine Anwohnerin des Hauses eine starke Rauchentwicklung im Keller. Umgehend fuhren Feuerwehr, Rettungsdienst und die Bayreuther Polizei zum Brandort im Stadtteil Kreuz.

Vor Ort musste eine 24-Jährige und ein 40-Jähriger vom Rettungsdienst behandelt werden, sie hatten zuvor Rauch eingeatmet.

Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle brachte, übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen zur Ursache und stellte einen technischen Defekt in einem Kellerabteil fest.

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Das Haus kann weiterhin bewohnt werden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Neunkirchen am Brand. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer die Friedhofstraße und wollte nach links auf die Forchheimer Straße abbiegen. Hierbei missachtete der das Stoppschild und übersah den vorfahrtsberechtigten 28-jährigen PKW-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Unfallfluchten

Forchheim. Am Nachmittag wurde ein geparkter PKW in der Vogelstraße beschädigt. Nach seinem Kinobesuch stellte der 36-jährige Halter eine Delle sowie einen Lackschaden an der rechten Hintertür fest. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro und die Polizei Forchheim bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter 09191/7090-0 zu melden.

Diebstähle

Forchheim. In der Nacht vom 17. auf 18. August wurden Gegenstände aus zwei geparkten PKWs in der Friedrich-von-Schletz-Straße entwendet. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich unerlaubten Zugang zu den Autos, hebelte die Handschuhfächer auf und durchwühlte diese. Die Dokumente und Gegenstände konnten sowohl in den Fahrzeugen, als auch im naheliegenden Garten und Gebüschen aufgefunden werden. Täterhinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Sonstiges

Forchheim. In einer Asylunterkunft kam es am späten Sonntagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 30-Jähriger schlug seinen 21-jährigen Mitbewohner einen Teller auf den Kopf. Mit einem Bruchstück des Tellers wehrte sich der Jüngere mit einem Wurf in Richtung des Tellerwerfers. Hierbei erlitt der 30-jährige Bewohner eine Schnittwunde am linken Unterarm und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Forchheim gebracht. Der 21-Jährige wurde vor Ort durch den RTW behandelt. Beide müssen sich nun strafrechtlich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Fahrzeug zerkratzt

LICHTENFELS / OBERWALLENSTADT. Im Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag, 12:00 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite eines silbernen VW Polo mit einem spitzen Gegenstand. Das Auto war in der Berliner Straße ordnungsgemäß abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 in Verbindung zu setzten.