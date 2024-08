Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 19.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Unfallflucht

Eschenau- Am 18.08.24 um 10:35 Uhr befuhr ein Rollerfahrer den Kreisverkehr am Ortseingang Eschenau und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Als er abbremste, stieß der hinter ihm fahrende Pkw leicht gegen den Roller, was zum Sturz des Fahrers führte. Anschließend entfernte sich der Pkw unerkannt vom Unfallort. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion Erlangen-Land, unter der Tel. 09131/9884214 zu melden.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Wachenroth: Am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 36jährige befuhr mit ihrem Fahrzeuggespann, einem Hyundai mit Anhänger, die Hauptstraße in Wachenroth. Aus unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Gespann von der Fahrbahn ab und fuhr in die anliegende Ampelanlage. Diese wurde vollständig aus der Verankerung gerissen. Die Fahrerin musste anschließend durch den Rettungsdienst versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Mühlhausen abgesichert.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro, der Schaden an der Ampelanlage dürfte mit ca. 3000 Euro zu beziffern sein.