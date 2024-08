OB empfängt Bamberg Baskets und wünscht viel Erfolg

Vorfreude auf Basketballsaison schon groß

Bamberg und Basketball? Sicherlich eine große Liebesbeziehung. Belebt wurde diese, als Oberbürgermeister Andreas Starke die aktuellen Akteure um Trainer Anton Gavel und Bamberg Baskets-Geschäftsführer Philipp Höhne im Rathaus Maxplatz empfing. Starke wünschte sportlichen Erfolg und spornte alle an, an einem Strang zu ziehen: „Die Gemeinschaftsleistung wird sicherlich der Schlüssel zum Erfolg sein. Die ganze Stadt freut sich auf die neue Saison und Anton Gavel ist zurück: eine tolle Nachricht“, so Starke beim offiziellen Empfang.

Natürlich kam der OB auf die Beziehung der Stadt zum Basketball zu sprechen. Bamberg sei seit Jahrzehnten eine überaus erfolgreiche Basketballhochburg und habe neun Meisterschaften und sechs Pokalsiege feiern können. „Geprägt wird Bamberg nicht nur durch das Welterbe. Auch Freak City gehört zu unserer Stadt und ist ein wichtiger Bestandteil mit überregionaler Beachtung.“ Entsprechend groß sei das Interesse der Bürgerschaft an der Mannschaft und dem Trainer. „Gehen Sie davon aus, dass Sie, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, von vielen erkannt werden.“ Der OB erinnerte daran, dass der Spitzensport auch Vorbildfunktion habe. „Die Jugend kann sich orientieren und lernen, was mit Begeisterung, Fleiß und Talent möglich ist“, erklärte der OB.

Als „großen Star und charming boy“ bezeichnete Starke Anton Gavel, der bereits als Spieler der Brose Baskets zum Publikumsliebling avancierte: „Die Herzen fliegen ihm schon jetzt zu!“ Der OB wünschte dem Trainer, bei seinem Wirken in seiner „Heimatstadt“ auch persönliche Zufriedenheit zu erfahren. Starke outete sich selbst als großen Basketballfan: „Ich gehöre zu der Generation, die nach dem ersten Heimspiel des damaligen 1. FC Bamberg gegen Grün-Weiß-Frankfurt in der John-F.-Kennedy-Halle am 3. 10. 1970 als 14-Jähriger die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat um stattdessen Basketball zu spielen.“

Jetzt richten sich alle Augen auf das erste Heimspiel am 22. September gegen Braunschweig, der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Für die dann sicherlich ausverkaufte Brose-Arena sei schon jetzt viel Begeisterung zu spüren, stellte der OB fest.