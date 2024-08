Neuer Wohnraum im Zentrum von Baunach

Bereits vor einigen Jahren erwarb die Stadt Baunach ein leerstehendes Einfamilienhaus samt Scheune in der Haßbergstraße. Das Grundstück unweit am Fluss der Baunach und den urbanen Annehmlichkeiten des historischen Stadtzentrums gelegen sollte neu entwickelt werden. Nach dem Abriss der maroden Gebäude startete die Stadt 2021 eine öffentliche Ausschreibung für die Fläche.

Aus dieser ging die Bayerische Gesellschaft für Wohneigentum (BGW) aus Bamberg als Sieger hervor. Das Konzept überzeugte den Stadtrat und die Planung und Umsetzung konnte beginnen.

Mittlerweile sind hier 19 Wohnungen und eine Physio-Praxis an die Nutzer übergeben worden. Das Bauvorhaben in Baunach konnte in den vergangenen Wochen restlos fertiggestellt werden. Nach dem Motto „Innen statt Außen“, wurde hier ein zentrales Grundstück einer neuen Nutzung zugeführt und eine erhebliche Wohn- und Gewerbe-Fläche mit rd. 1.300 m² sowie 20 neuer Einheiten geschaffen. Beheizt wird das komplette Gebäude energieeffizient und nachhaltig mit modernen Luft-Wärmepumpensystemen und der überwiegende Teil der Flächen ist barrierefrei mittels eines Aufzugs erreichbar. Insbesondere dies war dem Stadtrat sehr wichtig.

Eine stattliche Anzahl von Stellplätzen befindet sich sowohl direkt vor dem Gebäude, als auch dahinterliegend. Ein kleiner Spielbereich wurde ebenso vorgesehen, wie einrahmendes Grün im Zuge der Außenanlagengestaltung. „Wir freuen uns über die Fertigstellung und die positive Resonanz der Bewohner zu dem Neubau an diesem Standort“ erklärt Alexander Gleußner, Geschäftsführer der BGW.

„Es ist schön und wichtig, dass wir diese brachliegende Fläche wieder mit Leben erfüllen konnten. Die Nachfrage nach Wohnraum jeglicher Art ist in Baunach weiterhin sehr hoch. Wir bieten eine hohe Lebensqualität für jeden“, so Baunachs Bürgermeister Tobias Roppelt. Besonders erfreulich ist die Ansiedlung der neuen Physio-Praxis zur Stärkung der ärztlichen Versorgung in der Stadt.