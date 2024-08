Landkreis Lichtenfels informiert zum „Bayerischen Staatspreis für Transport und Logistik“

Schüler können ihre Karte bereits am 29. August abholen Wenn Schülerinnen und Schüler der Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen im Landkreis…

Baustellenfahrplan für die Buslinie 1211 im Landkreis Lichtenfels

Linienfahrten müssen entfallen, Rufbusse fahren Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Frauendorf haben auch in der Ferienzeit Auswirkungen auf den…