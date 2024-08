Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Heiligenstadt

Der Männergesangverein Heiligenstadt mit neuen Perspektiven – Gute Stimmung bei der Jahreshauptversammlung

Die Corona-Jahre und den Wechsel des Sängerlokals haben die Sänger weggesteckt und gehen mit einer verjüngten Vorstandschaft und einem motivierten Chorleiter das Sängerjahr 2024/2025 an. „Mit dem jungen und motivierten Chorleiter Christoph Schönewolf und einem Stamm von 25 Sängern haben wir Perpektiven“, so der neugewählte Vorsitzende des Männnergesangvereins, Benedikt Richter. Der Verein, der seit Anfang 2023 seine Sing- Abende im Sportheim des SCH Markt Heiligenstadt abhält, hat im Sportlerheim eine neue Heimat gefunden.

Bei der Jahreshauptversammlung, an der auch Bürgermeister Stefan Reichold teilnahm, gab Vorsitzender Hans Langenfelder einen Rückblick und teilte mit, dass 2023 27 Singstunden mit durchschnittlich 15 Sänger stattfanden. 2024 waren es 22 Singstunden mit 18 Sängern.

Höhepunkte waren 2024 das 160 jährige Jubiläum des Männergesangvereins mit der Burgserenade auf Schloss Greifenstein sowie die Mitgestaltung des Weihnachtskonzertes des Fränkischen Schweiz Vereins und des Volkstrauertages sowie die Teilnahme an Konzerten der Nachbarvereine. Langenfelder lobte auch das gute Miteinander mit dem Heiligenstädter Posaunenchor und seinem Dirigenten Martin Wretschitsch.

Der Kassier Benedikt Richter berichtete über geordnete und stabile Finanzen und bedankte sich bei den Sponsoren für die großartige Unterstützung beim Vereinsjubiläum.

Dem seit Januar 2023 aktiven Chorleiter Christoph Schönwolf war in seinem Bericht seine Begeisterung anzumerken. Der in Fürth tätige 25 jährige Realschullehrer wohnt seit 2021 in Heiligenstadt und setzt auf eine Mischung aus altem und neuem Liedgut. Er wünschte für´s neue Sängerjahr Spaß am Singen, gute Kameradschaft und Geselligkeit nach den Singproben. Die bei den Sängern sehr gut funktionierende WhatsApp- Gruppe will er auch zur Einstimmung der einzelnen Stimmen vor den Chorproben nutzen.

Nach dem Motto: „Auf ihr Männer auf und singt, bis es immer besser klingt“ geht es mit dem ersten Sing- Abend am Montag, 21. Oktober, 19:30 Uhr im SCH- Sportheim in Heiligenstadt wieder los.

Eine gewaltige Verjüngung brachten die Vorstandswahlen unter der Leitung von Bürgermeister Reichold. Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Benedikt Richter gewählt. Zweiter Vorsitzender wurde Felix Lindner. Kassier wurde Christian Ott und als Schriftführer wurde Alexander Müssig gewählt. Als Notenwart wurde Thomas Richter bestellt. Kulturwarte wurden Manuel Hösch, Niklas Fleischmann und Holger Ameis. Peter Geißler und Holger Ameis wurden zu Kassenprüfern bestellt.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Reichhold die Arbeit der alten Vorstandschaft, die beim Wechsel des Sängerlokales Weitsicht bewiesen hat und wünschte der neugewählten Mannschaft viel Erfolg. „Die Vereine sind die tragenden Säulen der Gemeinschaft, bei der der Männergesangverein als ältester Verein in der Marktgemeinde sich sehr gut einbringt“, so Reichold. Besonders erfreulich ist, dass auch Sänger aus den Nachbargemeinden Unterleinleiter und Wiesenttal aktiv dabei sind.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Helmut Grasser für 40 Jahre aktives Singen geehrt. Vorsitzender Langenfelder lobte seine Treue und seine führende Rolle im 2. Tenor.

Helmut Krämer