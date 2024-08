„Flag Football“ neu beim ESC Höchstadt

Probetraining am 28.08.24 im Freibad Höchstadt



Die ESC Familie wächst, ab August erweitern wir das sportliche Angebot unseres Vereins um diese tolle Sportart.

Unser Team, die Blue Tigers, befindet sich aktuell im spannenden Aufbau und plant, zur Feldsaison 2025 voll durchzustarten. Wir sind ein bunt gemischtes Team aus Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren und treten vorerst als U16-Mannschaft an. Aber das ist nur der Anfang: wir haben auch eine U13 und eine Erwachsenenmannschaft in Planung!

Am 28.8. starten wir mit dem ersten „Try Out“ für alle Kids der Jahrgänge 2009-2014 und laden alle Interessierten ein:

Treffpunkt ist am Mittwoch, den 28.08.2024, pünktlich um 10 Uhr am ESC Vereinsheimgelände am Kieferndorfer Weg 78 in Höchstadt a.d. Aisch.

Wir gehen gemeinsam ins Freibadgelände und testen am Beachvolleyballfeld hinter dem Kinderbereich spielerisch ob die Sportart für Euch geeignet wäre. Eine kleine Erfrischung danach und den Eintritt ins Freibad spendieren(!) hierzu die Betreiber des Freibadkiosks!

Für eine bessere Planung bitten wir vorher um eine kurze schriftliche Anmeldung mit Nennung des Namens und des Alters/Jahrgangs unter: flagfootball@esc-hoechstadt.de

Des Weiteren bitte auch an den üblichen „Muttizettel“ denken falls Ihr Kind nach Ende gegen 14 Uhr noch im Freibad ohne unsere Aufsicht verbleiben darf. Die restliche Gruppe begleiten wir gegen 14 Uhr wieder zum Vereinsheimgelände, wo Sie Ihr Kind bitte abholen bzw. es von dort aus nach Hause geht.

Wir freuen uns auf Euch, Go Tigers!!!!

Weitere Infos unter www.esc-hoechstadt.de/flag-football/

Was ist Flag Football?

Flag Football ist eine kontaktarme Variante des American Footballs, bei der es darauf ankommt, die Flagge des Gegners zu erobern, anstatt ihn zu tackeln. Dadurch wird das Verletzungsrisiko reduziert und der Sport für eine breite Zielgruppe zugänglich.

Beim Flag Football tragen die Spieler Flaggen an ihren Hüften, die gezogen werden müssen, um den Ballträger zu stoppen. Das Spiel betont Schnelligkeit, Strategie und Teamarbeit: