Endspurt für die Anmeldung zum Fränkische Schweiz-Marathon

Online-Anmeldung nur noch bis 25. August geöffnet

Das FSM-Organisationsteam um Marion Rossa-Schuster und Lauf-Coach Michael Cipura weist daraufhin, dass die Online-Anmeldung zum 23. Fränkische Schweiz-Marathon unter www.fsmarathon.de nur noch bis 25. August 2024 geöffnet ist. Cipura: „Auch wer keinen ganzen Marathon laufen möchte, sollte die 23. Auflage des Fränkische Schweiz-Marathons durch die wildromantische Landschaft der Fränkischen Schweiz auf keinen Fall verpassen.“ Es erwartet die Teilnehmer und Zuschauer am Laufwochenende, 31. August und 1. September, wieder einer der schönsten und schnellsten Landschaftsläufe in der Region!

Es gibt eine Vielzahl von Disziplinen, die sowohl für ambitionierte Freizeitathleten als auch für gemütlichere Hobbysportler in Frage kommen. Vor allem der Halbmarathonlauf über 21,1km und der 10km-Lauf bieten aufgrund des großzügig bemessenen Zielschlusses auch Hobbyläuferinnen und -läufern die Möglichkeit, Wettkampfluft zu schnuppern. Ein aufregendes Teamerlebnis bietet der Run & Bike-Wettbewerb über die Halbmarathondistanz, bei der sich ein Läufer und ein Radfahrer die Strecke teilen und beliebig abwechseln können.

Wer die Online-Anmeldung verpasst hat, kann sich noch am 31. August von 13 bis 18 Uhr – nur persönlich und gegen Barzahlung – bei der Startunterlagenausgabe im Atemschutzzentrum des Landkreises Forchheim, Oberes Tor 1, in Ebermannstadt nachmelden. Am Sonntag, 01. September, ist keine Nachmeldung mehr möglich!

Bei Anmeldung bis 25. August sind folgende Anmeldegebühren zu entrichten (Nachmeldegebühren am 31. August in Klammern):

Marathonlauf und Handbike-Marathon: 50,00 Euro (60,00 Euro),

Staffel-Marathon (2-5 Teilnehmer): 60,00 Euro (70,00 Euro),

Halbmarathon (ab Jg. 2008): 35,00 Euro (45,00 Euro),

Run& Bike: 55,00 Euro (65 Euro), 10km-Lauf: 20,00 Euro (25,00 Euro).

Die Online-Anmeldung zu den kostenlosen Sparkassen-Bambini- und Schülerläufen sowie zum Zehntel-Marathon am Samstag, 31. August, ist noch bis Donnerstag, 29. August, geöffnet. Die Teilnahme ist für Kinder und Jugendliche völlig kostenlos, da die Sparkasse Forchheim alle Kosten übernimmt! Erwachsene Hobbyläufer zahlen für den Zehntelmarathon bei Voranmeldung 8 Euro (Nachmeldung 10 Euro). Die Anmeldung ist bis ca. 30 Minuten vor dem Start des 1. Laufes möglich. Beim Zehntelmarathon sind auch Walker herzlich willkommen. Erstmals gibt es auch bei den Samstagsläufen eine Netto-Zeitmessung. „Egal, ob man im Teilnehmerfeld ganz vorne oder weiter hinten startet, der in der Startnummer integrierte Zeitmess-Chip garantiert für jeden Teilnehmer die individuelle Finisherzeit“, so Rossa-Schuster.

Im Schülerlauf und Zehntelmarathon erhalten die ersten drei Sieger und Siegerinnen jeder Altersklasse Pokale. Jeder Teilnehmer erhält im Ziel eine Medaille, Müsliriegel und Getränke.

Die Ergebnisse sind abends schon online. Dann kann sich jeder zu Hause auch seine persönliche Urkunde ausdrucken.

Anmeldung und alle Informationen unter www.fs-marathon.de