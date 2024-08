Die Kulturinitiative Bad Staffelstein schwingt sich aufs Fahrrad

Eine Radtour mit einer Führung findet am 24. August statt. Wer nicht mit dem Rad kommen kann, ist zur Führung eingeladen.

Die KIS bietet wieder eine Radtour an. Am Samstag, dem 24. August, beginnt die Tour um 12 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein. Treffpunkt ab 11.45 Uhr. Von dort fährt man gemeinsam mit dem Fahrrad nach Lichtenfels zum Bahnhof, um dort die Mitradelnden aus der Korbstadt in die Gruppe zu integrieren. Geplant ist die Abfahrt von Lichtenfels um circa 12.30 Uhr. Anschließend fährt man nach Burgkunstadt, wo eine Stadtführung stattfindet. Treffpunkt ist dort am Marktplatz um 14 Uhr, dort können auch diejenigen sich anschließen, die mit dem Auto bzw. dem Zug anreisen oder direkt aus Burgkunstadt teilnehmen möchten. Um 15 Uhr kann man sich im „Café Schustermuseum“ bei Kaffee und Leckereien erholen, bevor es um 15.30 Uhr auf den Rückweg geht. Geplant ist, um 16.30 Uhr am Rudufersee in Michelau einzutreffen, um eine Rast zu machen. Die endgültige Rückfahrt ist um 17.30 Uhr.

Die Gesamtstrecke ist circa 60 Kilometer lang, hauptsächlich eben und für alle Fahrräder geeignet. Die Teilnahme ist nur mit einem verkehrssicheren Fahrrad möglich, das Tragen von Helmen ist freigestellt.

Änderungen der Tour können sich je nach Wetterlage ergeben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist, mit Ausnahme der Einkehr, frei und nicht an eine Mitgliedschaft bei der KIS gebunden. Bitte genügend Getränke und ggf. kleine Snacks mitnehmen, auch Sonnenschutz sollte mitgeführt werden. Weitere Informationen bei Tourführer Armin Lieb unter Tel. (09573) 1360.