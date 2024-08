Bayreuther Stadtrat wird in Sondersitzung über neuen Kultur- und Wirtschaftsreferenten entscheiden

Der Ferienausschuss des Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung das weitere Procedere für die Wiederbesetzung der Position des Kultur- und Wirtschaftsreferenten der Stadt Bayreuth festgelegt. Der bisherige Kulturreferent Benedikt Stegmayer hat Bayreuth, wie bereits berichtet, Anfang des Monats verlassen und sich in der Stadt Würzburg einer neuen beruflichen Herausforderung gestellt.

In den vergangenen Wochen hatte die Stadt Bayreuth die Stelle des Kulturreferenten, ergänzt um den Bereich Wirtschaft, überregional ausgeschrieben. Bis zum Bewerbungsschluss Ende Juni sind im Rathaus über 50 Bewerbungen eingegangen, die im Personalreferat von den Stadtratsfraktionen gesichtet werden konnten.

Wie Oberbürgermeister Thomas Ebersberger mitteilt, hat sich der Ferienausschuss nun darauf verständigt, aus dem Feld der Bewerbungen fünf als besonders geeignet angesehene Kandidatinnen und Kandidaten zur persönlichen Vorstellung vor dem Stadtratsplenum einzuladen. Das Gremium wird hierzu Mitte September zu einer Sondersitzung zusammenkommen, die sich ausschließlich der Stellenbesetzung des neuen Kultur- und Wirtschaftsreferats widmet. „Qualifizierte Persönlichkeiten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, zügig eine kompetente Besetzung für die Position des Kultur- und Wirtschaftsreferenten in Bayreuth zu finden“, so Ebersberger.