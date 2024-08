Abwechslungsreiches Event- und Workshop-Programm in Kirchenlamitz

Interessierte können die spannende Welt des FichtelLABs erleben

Das FichtelLAB (www.fichtel-lab.de/) in Kirchenlamitz bietet in den kommenden Wochen wieder ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Die Teilnahme ist kostenlos; unter info@fichtel-lab.de können sich Interessierte ab sofort schnell und unkompliziert anmelden. Die Palette der Themen ist breit und reicht von Film, Gaming, Technik bis hin zur Umweltbildung und sprechen alle Altersklassen an:

LEGO Bauen & Programmieren: 26. August | 10:00 – 13:00 Uhr

Die jüngeren Forschenden aus dem Fichtelgebirge lernen LEGO Spike und LEGO Wedo kennen und wie man seine eigenen Projekte in der LEGO-App programmieren kann. Ob sie ein kleines Fahrzeug oder ein ganzes Abenteuer erschaffen möchten – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Geeignet für Kinder von 5 bis 12 Jahren.

Cinema-Kamera-Workshop: 28. August | 09:00 – 16:00 Uhr

Licht, Kamera, Action! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauche ein in die faszinierende Welt des Filmemachens. Inhalt dieses Workshops ist der professionelle Umgang mit Kamera, Lichtsetzung und die Kunst des filmischen Erzählens. Perfekt für alle ab 14 Jahren, die ihre Kreativität entfalten und in die Rolle eines Filmemachers schlüpfen wollen.

Die Klimadetektive: 06. September | 14:00 – 17:00 Uhr

Was hat das Klima mit unserem Wetter zu tun? Wie entstehen Blitze und Tornados? In diesem spannenden Workshop gehen Kinder von fünf bis zwölf Jahren als Klimadetektiv diesen Fragen auf den Grund. Mit Experimenten und interaktiven Aufgaben entdecken sie die Geheimnisse unseres Planeten.

Was ist los in der Gaming-Welt?: 09. September | 18:00 Uhr – Open End

Ob Entwicklung, Hobby-Gaming oder professioneller eSport – dieser Abend ist für alle Gaming-Begeisterten ein Muss! Es besteht die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und mehr über die neuesten Trends der Gaming-Welt zu erfahren. Es gibt Gaming-Stationen zum Ausprobieren und die Möglichkeit, sich mit Entwicklern und anderen Experten auszutauschen.

Digital Fit im Alter: Jeden 2. Montag | 09:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 17:00 Uhr

Sie möchten im digitalen Zeitalter am Ball bleiben? Das FichtelLAB bietet älteren Menschen Unterstützung bei der Nutzung von digitalen Geräten an. Egal, ob Smartphone, Tablet oder Laptop – die Experten vor Ort helfen bei allen Fragen weiter. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.