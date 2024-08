Absage Marius Müller-Westernhagen in Coburg

Leider müssen die ausverkauften Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Sparkassenpark in Mönchengladbach und auf dem Coburger Schlossplatz aufgrund einer Infektion des Künstlers abgesagt werden. Die Tickets behalten bis zur Klärung, ob Ersatztermine gefunden werden können, ihre Gültigkeit, können aber an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Weitere Konzerte der 75 Live Tournee sind von der Absage nicht betroffen und können voraussichtlich wie geplant stattfinden. Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans.