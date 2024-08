„Unique United“ vom Mia Klub und Queer Bayreuth e. V. erfolgreich gestartet

Wie vom Mia Klub und dem Queer Bayreuth e. V. angekündigt, fand am 10.08.2024 die erste queere Party außerhalb des Christopher-Street-Days in Bayreuth unter dem Motto „Unique United“ statt.

Wie der Mia Klub und der Queer Bayreuth e. V. nun bekannt geben, war die Party recht erfolgreich verlaufen – der Andrang war zeitweise so groß, dass Besucher*innen nicht herein gelassen werden konnten, weil der Klub voll war. Die Menge tanzte, feierte und flirtete zu aktuellen Pop-Songs wie auch Klassikern, aber auch zu Techno und feierte so bis in die frühen Morgenstunden.

„Wir freuen uns, dass die erste Unique United so viel Anklang fand.“, so das Team des Mia Klubs. „Wir möchten der queeren Community Bayreuth´s auch zukünftig einen sicheren Platz bieten, in der sie sich frei entfalten kann. Deswegen haben wir gemeinsam mit dem Queer Bayreuth e. V. beschlossen, die Unique United ab sofort 1 Mal im Quartal stattfinden zu lassen.“

„Seit sich der Queer Bayreuth e. V. gegründet hat, ist es einer seiner obersten Ziele, dafür zu sorgen, dass die queere Community in Bayreuth sichere Plätze innerhalb des Bayreuther Nachtlebens bekommt.“, so der Vorsitzende des Queer Bayreuth e. V., Robert Gluch, „Diesem Ziel kommen wir nun auch dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Mia Klub ein ganzes Stück weit näher. Wir freuen uns, auch weiterhin mit dem Mia Klub die Unique United durchführen zu können und werden hierfür, wie auch schon bei der ersten Unique United, gern wieder das Awareness-Team zur Verfügung stellen, um so für das Wohlbefinden der queeren Besucher*innen zu sorgen.“

Auch im Hinblick auf die Sicherheit ihrer Besucher*innen war die erste Unique United ein voller Erfolg: der Security wie auch dem Awareness-Team wurden keine Zwischenfälle gemeldet. Das Ziel, der queeren Community einen sicheren Platz, einen sogenannten Safe Space, zu bieten, wurde somit auch erfüllt.

Die nächste Unique United wird im November 2024 stattfinden. Das genaue Datum wird rechtzeitig bekanntgegeben.