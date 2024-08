Straßenfest in Bayreuth zeigt neue Wege für den Neuen Weg

Informationsstände rund ums Mobilitätskonzept, ein Straßenflohmarkt, Imbissstände und jede Menge Mitmachaktionen – im Quartier „Neuer Weg“ wird von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. September, ein großes Straßenfest gefeiert. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt, einer Kampagne der Europäischen Kommission zur Förderung nachhaltiger Mobilität in Städten.

Die Organisatoren des Straßenfests, das Stadtplanungsamt und das Klimaschutzmanagement der Stadt Bayreuth, haben sich jede Menge einfallen lassen zu Themen wie „Klimafreundliche Mobilität“, „Rücksichtsvoll mobil“ und „Neue Ideen für gemeinsame Nutzung von Plätzen und Straßenraum in Bayreuth“.

Alle Anwohnerinnen und Anwohner des Quartiers Neuer Weg haben außerdem die Möglichkeit, kostenlos einen Stand für den Flohmarkt am Samstagmittag aufzustellen. Interessenten können sich bis Donnerstag, 15. August, unter der E-Mail Adresse aktionstag.mobilitaet@stadt.bayreuth.de melden. Hier sowie beim Stadtplanungsamt und dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz gibt es darüber hinaus weitere Informationen zum Straßenfest.

Zum Auftakt am Donnerstagnachmittag können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Wünsche zum Mobilitätskonzept einbringen, das alle Verkehrsteilnehmer vom Kind auf dem Lauffahrrad bis zum Busverkehr, vom Fußgänger mit Rollator bis zum Carsharing-Auto berücksichtigen soll. Am Freitag gibt es ein Programm für Schulwandertage, Infostände und geführte Touren sowie Vorträge für Erwachsene, und am Samstag, 21. September, findet das eigentliche Straßenfest mit einem Stadtteilflohmarkt von 10.30 bis 14 Uhr statt.

Sei es das Sommerfest des Transition Hauses, die Fahrradcodierung und Gebrauchtfahrradbörse des ADFC, der Rollstuhlparcours des Reha-Teams Rollstuhlbasketball des RSV, die Simulatoren für sicheres Radfahren der Verkehrswacht und rücksichtsvolles Autofahren der Fahrschule Riedel, das Müllauto mit totem Winkel oder andere Angebote – das Programm ist vielfältig. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit Angeboten des Transition Café in der Schulstraße und der Metzgerei Zapf – der Stadtteil Neuer Weg verwandelt sich während des Straßenfestes in einen Ort des Beisammenseins. Ob mit der Familie, Freunden oder alleine – die Aktionen im Neuen Weg bieten für jeden etwas und machen das Quartier neu erlebbar.

Für die Dauer des Straßenfests gelten folgende Verkehrsregelungen: Am Freitag und Samstag werden die Mainstraße, Mittelstraße und Brunnenstraße autofrei gehalten. Die Schulstraße wird zwischen Hohenzollernring und Carl-Schüller-Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich verwandelt, in dem Schritttempo einzuhalten ist. Auf der Carl-Schüller-Straße gilt zwischen Bahnhofstraße und Schulstraße Tempo 30.