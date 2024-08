Stadt Bayreuth zeichnet „forum1.5“ mit dem Umwelt- und Naturschutzpreis aus

Die Stadt Bayreuth würdigt die Arbeit der Initiative „forum1.5“ mit dem Umwelt- und Naturschutzpreis 2024. Wie Oberbürgermeister Thomas Ebersberger mitteilt, hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Das „forum1.5“ ist eine Plattform für alle, die sich in Bayreuth und der Region für eine klimagerechte Zukunft einsetzen und vor Ort den Weg in eine nachhaltige Zukunft wirksam mitgestalten wollen. Sie basiert auf einer Initiative der Professur für Stadt- und Regionalentwicklung der Universität Bayreuth unter der Leitung von Professor Dr. Manfred Miosga. „Von einem universitären Forschungsprojekt hat sich das Forum zu einer anerkannten Plattform für die Diskussion von Fragen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung entwickelt“, so Oberbürgermeister Ebersberger. Es stehe für einen offenen und konstruktiven Austausch zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik.

Der Umwelt- und Naturschutzpreis der Stadt wird alle zwei Jahre verliehen und ist mit 2.500 Euro dotiert. Er wird für besondere Leistungen zum Schutz der Umwelt und Natur vergeben. Dies gilt besonders für Leistungen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, für die Erhaltung und Verbesserung von Umweltbedingungen, für die Optimierung des Wohnumfeldes der Stadt sowie für beispielhaftes ökologisches Bauen. Die Auszeichnung kann an einzelne Personen, an Personengruppen, aber auch an Initiativen, Vereine oder Verbände verliehen werden, die ihren Wohnsitz oder ihre Niederlassung im Stadtgebiet Bayreuth haben.

Mit der Auszeichnung des „forum1.5“ wird der Umwelt- und Naturschutzpreis bereits zum 22. Mal verliehen. Eine Auflistung aller bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger bietet die Stadt auf ihrer Homepage unter www.ehrungen.bayreuth.de an.