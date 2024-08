Sprechstunde über „Alter, Pflege und Demenz“ in Bayreuth

Wie vom Mia Klub und dem Queer Bayreuth e. V. angekündigt, fand am 10.08.2024 die erste queere Party außerhalb des…

Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt im Rahmen seines Sommerprogramms am Freitag, 23. August, 18.30 Uhr, zu einer Führung…

Fortuna war der SpVgg Bayreuth gestern Abend im Frankenderby in der Fußball-Regionalliga Bayern gegen den FC Schweinfurt 05 nicht hold.…

STADTRADELN in Bayreuth – nächstes Jahr wieder!

Vom 10.06. – 30.06. wurde wieder kräftig in die Pedale getreten. Denn in diesem Zeitraum fand in Bayreuth zum wiederholten…