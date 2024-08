Spannende Einblicke in den Lagarde-Campus in Bamberg

Jeden Tag ein neuer Anblick: In Bamberg-Ost entsteht in Windeseile ein neues Quartier zum Wohnen und Arbeiten. Rund 2400 Menschen sollen auf dem Lagarde-Campus in naher Zukunft leben. Die ersten sind bereits vor einem Jahr eingezogen. Wie rasant sich das ehemaligen Militärgelände entwickelt, können alle Interessierten am Samstag, 21. September, bei einem „Tag der offenen Tore“ erfahren.

Es wird spannende Einblicke geben und viele Informationen rund um die vielseitigen Bautätigkeiten auf dem 19 Hektar großen Gelände. Wie weit sind die einzelnen Bauprojekte fortgeschritten? Was ist noch geplant auf dem Areal? Wie funktioniert die Wärmeversorgung? Gibt es noch Möglichkeiten, Wohnraum hier zu mieten und zu kaufen? Auf diese und weitere Fragen wird es Antworten geben.

Die Stadt Bamberg lädt jeweils um 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr zu Führungen über das Gelände ein. Mitarbeitende des Stadtplanungsamtes und der Stadtwerke Bamberg erläutern den Sachstand des Wohnungsbaus, der Erschließung sowie des Energie- und Mobilitätskonzeptes. Eine vorherige Anmeldung auf der Seite www.stadt.bamberg.de/lagarde ist erforderlich.

Treffpunkt für die Führungen ist jeweils im Eingangsbereich zum künftigen Kulturhof in der Weißenburgstraße 12 in Bamberg. Die Führung dauert ca. eine Stunde und endet im Digitalen Gründerzentrum im Nordosten des Areals (Ecke Zollnerstraße/Berliner Ring). Dort informieren Investoren, Stadtwerke, Sozialstiftung und Stadtbau Bamberg in einer Ausstellung über ihre Projekte vor Ort. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Die Führung über die Baustelle ist nicht barrierefrei, festes Schuhwerk wird empfohlen. Da vor Ort nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.