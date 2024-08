Orgelmatinee in der Schlosskirche Bayreuth

Am Samstag, 24. August von 12 bis 12.30 Uhr findet in der Schlosskirche Bayreuth eine Orgelmatinee zur Festspielzeit statt. Der Organist Stephan Pollhammer, Salzburg, spielt „Introduktionen“ mit Max Reger, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei.

Zum Organisten: Stephan Pollhammer studierte Orgel und Klavier an der Universität Mozarteum Salzburg und derzeit an der Hochschule für Musik und Theater München.Als Solist trat er im Freiburger Münster, den Domkirchen in Alkmaar, Salzburg und Vaduz sowie im ORF-Sendesaal in Wien auf. Erfolge bei Internationalen Orgelwettbewerben: 1. Preis sowie Publikumspreis beim Schnitger Wettbewerb in Alkmaar 2022, 2. Preis beim Eberhard Friedrich Walcker Wettbewerb in Schramberg 2022, 2. Preis beim Bachwettbewerb Wiesbaden 2020 und 1. Preis beim Rheinberger Wettbewerb Vaduz 2019.

Weitere Infos unter www.schlosskirchenmsik-bayreuth.de