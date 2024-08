Neues Grün für das Quartier Südwest in Bamberg

Wanderbaumallee macht Halt im Staffelbergweg

Die mobilen Bäume verwandeln den neuen Standort einen Monat lang in einen Ort der Begegnung.

Im Quartier Südwest wird es grüner und belebter: Für vier Wochen verschönern mehrere mobile Bäume mit Sitzgelegenheiten sowie Hochbeete die Behelfskurvenverengung am Staffelbergweg, Ecke Viktor-von-Scheffel-Straße.

Die Wanderbaumallee 2024, die an der Nördlichen Promenade und in der Färbergasse ihren Anfang nahm, zieht nun weiter ins Quartier Süd-West. Die Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich auf einen öffentlichen Aufruf als Gastgebende für die Wanderbäume beworben, um die provisorische Kurvenverengung durch Begrünung als Begegnungsort nutzbar zu machen. Dank starker Mithilfe durch Bamberg Service konnten am 14. August die mobilen Bäume mit Auto und Anhänger umgestellt werden und die Bäume ihr neues, temporäres Zuhause beziehen. Die Nachbarschaft hilft beim Gießen, sodass die Bäume und Hochbeete für einen Monat verbleiben können.

Am Mittwoch, 21. August, ab 16 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, den neuen Standort am Staffelbergweg mit einem Nachbarschaftsfest zu feiern. Treffpunkt ist nebenan auf der Wiese am Sauersberg. Für große und kleine Gäste gibt es Limo und Livemusik, Spiele und gute Gespräche.

Die Wanderbaumallee wird im Jahr 2024 im Rahmen des Projektes MitMachKlima in gemeinsamer Initiative von machbar Bamberg e.V. und Bund Naturschutz Bamberg e.V. umgesetzt. Die Aktion soll dazu beitragen, im öffentlichen Raum für Aktivierung und grüne Abwechslung zu sorgen. Die mobilen Bäume und Hochbeete laden dazu ein, gemeinsam zu verweilen und miteinander ins Gespräch zu kommen, bevor die Bäume im Herbst dauerhaft im Stadtgebiet Bamberg eingepflanzt werden.

Das temporäre Experiment bietet eine konkrete Erfahrung, wie der öffentliche Raum nachhaltiger gestaltet und an Aufenthaltsqualität gewinnen kann. Die weiteren Standorte der Wanderbaumallee werden demnächst bekannt gegeben, vielleicht auch bald in Ihrer Straße!