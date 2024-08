Markgräfliches Opernhaus Bayreuth unter die TOP 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt

Mehr als 25.000 internationale Gäste aus der ganzen Welt haben bei der Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus 2024 abgestimmt und bei der Frage nach den schönsten Bauwerken und Sehenswürdigkeiten in Deutschland ihre Favoriten gewählt. Bayreuth ist dabei gleich zweimal vertreten: Das Markgräfliche Opernhaus – Welterbe & Museum kommt mit Platz 8 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland sogar unter die TOP 10, knapp hinter Berlin und vor dem bayerischen Königsschloss Neuschwanstein oder dem Bodensee mit der Insel Mainau. Auch Bayreuth insgesamt mit seinen zahleichen Sehenswürdigkeiten, wie der erst kürzlich zum schönsten Park Bayerns gekürten Eremitage oder dem berühmten Festspielhaus, befindet sich in guter Gesellschaft und erreicht mit Rang 63 ebenfalls eine Platzierung unter den TOP 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland, vor dem 2 Allgäu oder der Goethe- und Schillerstadt Weimar, die auf den Plätzen 64 und 66 folgen.

Manuel Becher, der Geschäftsführer der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH, zum Abstimmungsergebnis: „Dass das Markgräfliche Opernhaus als UNESCO-Weltkulturerbe ein Publikumsmagnet ist, wissen wir. Dass es aber bei internationalen Gästen so beliebt ist, dass es unter die TOP 10 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt wurde, ist ein fantastischer Erfolg. Mein Dank gilt den Verantwortlichen der Bayerischen Staatsregierung und der Bayerischen Schlösserverwaltung, denen Bayreuth mit dem 2023 eröffneten neuen Opernhausmuseum ein weiteres, absolutes Highlight im historischen Stadtzentrum verdankt.“ Die gesamte Liste der TOP 100 Sehenswürdigkeiten gibt es unter https://www.germany.travel/de/top100/sehenswuerdigkeiten.html

Zur Information für alle, die das Markgräfliche Opernhaus – Welterbe & Museum besuchen möchten: Opernhaus und Museum sind täglich geöffnet, bis Ende September von 09.00 bis 18.00 Uhr und von Oktober – März von 10.00 – 16.00 Uhr, letzter Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Schluss. Zur Vorbereitung und für den Besuch steht die kostenlose App Opernhaus Bayreuth für Android und IOS zum Download bereit.

Weitere Informationen: Tel. 0921/885 88 und online unter www.bayreuth-tourismus.de